Ex-Jenaer provoziert Rote Karte: FSV Zwickau schwächt sich vorm Spiel gegen FC Carl Zeiss Jena

Jena Am Freitagabend erlebt der FSV Zwickau ein turbulentes Finale in der Partie gegen den BFC Dynamo.

Vor dem Nachholspiel des FSV Zwickau beim FC Carl Zeiss Jena haben sich die Westsachsen selbst geschwächt. Nach der 0:1-Niederlage gegen den BFC Dynamo sah Torhüter Lucas Hiemann die Rote Karte und ist damit am Dienstag im Ernst-Abbe-Sportfeld gesperrt.

Die Schlussphase der Partie war turbulent. Ein Ex-Jenaer spielte dabei die Hauptrolle. In der Nachspielzeit wollte ein Zwickauer Verteidiger den Ball zum Torhüter zurück köpfen, doch das gelang nicht. Rufat Dadashov vom BFC Dynamo kam zuerst an die Kugel. Keeper Hiemann parierte den Schuss. Doch der Abpraller fiel Vasileios Dedidis vor die Füße. Er schob den Ball zum 1:0-Sieg in die Maschen.

Nach dem Schlusspfiff zwei Platzverweise verteilt

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich der Spieler, der die kompletten Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss Jena durchlaufen hatte, jedoch von seiner unsportlichen Seite. Im Siegesjubel provozierte er den Zwickauer Torhüter, der Dedidis daraufhin zu Boden riss. Schiedsrichter Chris Rauschenberg und seine Assistenten Johannes Drößler und Florian Butterich schauten genau hin. Sie dürfen auch noch Vergehen nach dem Abpfiff der Partie ahnden.

Vasilios Dedidis spielt nun für den BFC Dynamo. Foto: Sascha Fromm / Funke Foto Services

Der Zwickauer Torhüter sah für die Tätlichkeit die Rote Karte und ist damit in der Partie gegen den FCC gesperrt. Doch auch für Dedidis nahm der Abend ein unerwartetes Ende. Im Torjubel hatte er sich das Trikot ausgezogen und dafür schon eine Gelbe Karte gesehen. Die Unsportlichkeit nach dem Schlusspfiff ahndete Schiedsrichter Rauschenberg mit einer zweiten Gelben Karte. Dedidis ist damit für eine Partie gesperrt.

Nachholspiel wird am Dienstag um 19 Uhr angepfiffen

Die Partie des FC Carl Zeiss gegen den FSV Zwickau war im November ausgefallen, weil zu viele Spieler der Gäste erkrankt waren. Der Nordostdeutsche Fußballverband setzte das Nachholspiel am, Dienstag, 19. Dezember, um 19 Uhr. Zuvor spielen die Jenaer am Sonnabend gegen den Chemnitzer FC. Anpfiff ist um 14 Uhr.