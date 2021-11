Fans des FC Carl Zeiss Jena sammeln Weihnachtsgeschenke für Kinder bedürftiger Familien

Jena. Im vergangenen Jahr lieferten Zeiss-Fans 1765 Geschenke an den Nachwuchs bedürftiger Familien aus. Sie suchen Thüringer, die diesmal ein Geschenk packen wollen.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena starten eine Weihnachtsaktion, um Kindern von bedürftigen Familien eine Überraschung zum Fest zu ermöglichen. Sie suchen Thüringer, die selbst Geschenke packen, oder Unternehmen, die mit Sachspenden die Aktion unterstützen wollen.

„Im vergangenen Jahr ist aus einer kleinen Idee binnen weniger Tage ein großes Projekt geworden“, sagt Toni Schley als Vertreter der Südkurve. Mit Unterstützung vieler Fans des FC Carl Zeiss sei es gelungen, 1765 Geschenke zu packen. „Wir glauben, dass es uns auch zum zweiten Weihnachtsfest unter Pandemiebedingungen gelingen kann, den Kindern und Familien der großen blau-gelb-weißen Region eine Freude zu machen“, sagt Schley.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geschenke für Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren

Zu den Inhalten der Geschenke gibt es keine Vorgaben. Spiele, Spielzeug, Hygieneartikel, Kleidung, Schul- und Bastelmaterial oder Leckereien seien willkommen. Die verpackten Pakete sollen eine Markierung tragen, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht der Inhalt geeignet ist.

Die Fans des FC Carl Zeiss wollen die zusammengetragenen Geschenke an die Tafeln in der Region verteilen, aber auch Mädchen und Jungen in Kinderheimen beglücken. Je nach Anzahl der Geschenke wollen sie auch über Fußballvereine den Kontakt zu kinderreichen Familien suchen, damit rechtzeitig zum Fest die Bescherung stattfindet.

Die Abgabe der fertig gepackten Geschenke ist vom 22. November bis 10. Dezember möglich. Das Geschäft „Orange Jungle“ am Jenaer Marktplatz, aber auch das Fanhaus im Ernst-Abbe-Sportfeld (montags, mittwochs und freitags) nehmen die Geschenke entgegen. Die Fans sind im Gespräch mit weiteren Partnern in anderen Städten, die sich als Sammelpunkte für Geschenke einbringen.

Material für Wichtelwerkstatt gesucht

Weil die Fans auch eine eigene Wichtelwerkstatt eröffnen wollen, um weitere Präsente zu verpacken, suchen sie Materialspenden wie Geschenkpapier, handliche Kartons und kleine Geschenkartikel. Der Kontakt ist möglich unter fcc.fans.helfen@gmail.com

Stolpersteine für FC Carl Zeiss Jena bis Jahresende

Ultrafans helfen Tafeln mit Lieferdienst