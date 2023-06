FC Carl Zeiss Jena ändert Preiskonzept: Eintrittspreise im Ernst-Abbe-Sportfeld sinken

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena startet den Dauerkarten-Verkauf mit einer Überraschung. Günstiger wird es aber nicht für jeden Fußballfan.

Der FC Carl Zeiss Jena will in der neuen Saison ein verändertes Preiskonzept im Ernst-Abbe-Sportfeld umsetzen. Im Schnitt will der Regionalligist die Preise entgegen der Erwartungen senken, um mehr Zuschauer in die neue Fußballarena zu locken. Es gibt aber auch Fälle, in denen Besucher künftig mehr zahlen.

Was ist die wichtigste Änderung im Preiskonzept?

Statt zum Einheitspreis werden künftig die Sitzplätze auf den Tribünen in verschiedenen Preiskategorien angeboten. Die Plätze in der Mitte sind teurer als jene außen. Die teuersten Sitzplätze auf der heutigen Haupttribüne (West) kosten so viel wie die günstigsten auf der künftigen Haupttribüne (Ost).

Einteilung in Spieltagskategorien für Einzeltickets erfolgt erst während der Saison

Wie verändern sich die Preise?

Der Grundansatz für alle Ticketkategorien liegt laut Geschäftsführer Patrick Widera niedriger als in der abgelaufenen Spielzeit. Der FC Carl Zeiss Jena teilt die Spiele nach Attraktivität in drei Kategorien, legt diese aber erst im Laufe der Saison auch nach der sportlichen Situation fest.

Das Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt wird sich in der höchsten Kategorie befinden mit vier Euro Aufschlag zur günstigsten Kategorie. Die Preise bleiben zuzüglich Vorverkaufs-/Buchungsgebühr (2 Euro) unter denen der bisherigen Haupttribüne. Wer die Randblöcke der Westtribüne bucht, spart deutlich zum bisherigen Preis ein – die Vollzahler-Plätze kosten dort je Spieltagskategorie zwischen 15 und 19 Euro. Der Preis für einen Vollzahler-Stehplatz beträgt 9 bis 13 Euro.

Für einen Teil der Besucher gibt es keinen freien Eintritt mehr

Für wen wird es teurer?

Bislang kamen Kinder bis zwölf Jahre frei ins Stadion, jedoch ohne Anspruch auf einen Sitzplatz. Künftig haben Kinder bis sechs Jahre freien Eintritt. Von 7 bis 14 Jahren gelten Kinderkarten, die zwischen 5 Euro (Stehplatz) und 17 Euro (Sitzplatz bei Top-Spiel) kosten. Mit dieser Regelung sei auch sichergestellt, dass bei höherer Auslastung garantiert ein Platz zur Verfügung stehe, sagt Widera. Zudem ist noch ein spezielles Familienticket in Arbeit für den Block F.

Welche Vorteile genießen die Käufer einer Dauerkarte?

Die Dauerkarten-Inhaber sichern sich ihren festen Wunschplatz im Stadion. Bis 6. Juli sind die vorherigen Plätze von Saisonticket-Inhabern reserviert. Die Dauerkarte sieht im Vergleich zum Einzelkauf einen Rabatt zwischen 11 und 18 Prozent vor. Die Tickets werden digital ausgereicht. Wer eine Plastikkarte möchte, zahlt zehn Euro Aufschlag. Ein Bonus: In der Dauerkarte ist auch der Eintritt zu den Zweitligaspielen der Frauen und für die Bundesliga-Heimspiele der U19 inkludiert.

Dauerkarten-Inhaber der Westtribüne ziehen vorübergehend um

Werden Dauerkarten für Stadionbereiche verkauft, die sich noch im Bau befinden?

Fans können ihren Lieblingsplatz im Stadion buchen, weil fast alle Blöcke in den Verkauf gehen. Befindet der sich auf der Westtribüne, die wegen der Dacherneuerung ab Spätsommer bis voraussichtlich zum Jahresende gesperrt werden muss, erhalten die Ticketinhaber in dieser Zeit ohne Aufpreis einen Ausweichsitzplatz auf der Osttribüne.

In dieser Saison waren die Plätze auf der Haupttribüne aufgrund der Kapazitätseinschränkung sehr gefragt. Foto: Tino Zippel

Wie will der FC Carl Zeiss Jena das Stadion bei Spielen gegen weniger zugkräftige Gegner füllen?

Geplant sind laut Geschäftsführer Widera verschiedene Sonderaktionen. So soll es unter anderem in der Hin- und Rückrunde jeweils einen Tag der Sportvereine geben, bei denen Vereinsgruppen gemeinsam preisgünstiger die Partien besuchen können.

