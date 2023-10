FC Carl Zeiss Jena beim FC Energie Cottbus: Kartenvorverkauf in Jena stößt auf großes Interesse

Jena. Am Sonnabend reist der FC Carl Zeiss Jena nach Cottbus. Die Thüringer hoffen auf große Unterstützung.

Der FC Energie Cottbus hofft auf eine große Kulisse beim Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena (Samstag 16 Uhr). Anders als im Frühjahr ist diese Partie diesmal aber kein Spitzenspiel, was vor allem am schwachen Saisonstart der Jenaer liegt.

Die Cottbuser hatten sich nach einem schwachen Auftakt und einer 0:7-Pleite gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal in den vergangenen Wochen bis an die Tabellenspitze vorgekämpft. Mit 23 Punkten steht das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz 13 Punkte vor dem FC Carl Zeiss, der auf dem 14. Platz rangiert. Für die Mannschaft von René Klingbeil wird es ein weiter Weg, sich in die obere Tabellen­hälfte vorzuarbeiten.

Kartenvorverkauf in Jena gut gelaufen

Dennoch hofft der FC Carl Zeiss auf eine große Unterstützung beim Spiel im Stadion der Freundschaft. Die Ultraszene hat dazu aufgerufen, dass möglichst viele Fans mit zum Auswärtsspiel am Sonnabend reisen. Der eigens organisierte Vorverkauf in Jena lief gut. „Wir haben über 500 Tickets abgesetzt“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann.

Nun sei der Vorverkauf in Jena beendet. Zugleich sei mit den Gastgebern vereinbart, dass am Spieltag auch die Tageskasse in Cottbus öffnet. „Dort sind am Samstag ab 14 Uhr noch Eintrittskarten zu bekommen“, sagt Trautmann, der unter dieser Voraussetzung einen mit 1000 Anhängern gefüllten Gästeblock für möglich hält.

Aktion unter Slogan „Spitzenkulisse für Spitzenreiter“

Den FC Energie wird es freuen, der wie im Frühjahr eine Sonderaktion zum Jena-Spiel startet. Ziel ist es, eine fünfstellige Zuschauerkulisse beim Regionalliga-Heimspiel zu erreichen. Im Frühjahr war dieses wegen der witterungsbedingten Spielabsage nicht zu erreichen. Zum Nachholtermin an einem Mittwochabend kamen dennoch über 8500 Zuschauer ins Stadion. Nun waren eine Woche vorm Spiel gegen den FCC schon 5000 Tickets verkauft. Geworben wird mit „Spitzenkulisse für Spitzenreiter“.

