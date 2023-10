FC Carl Zeiss Jena empfängt BSG Chemie Leipzig: Das müssen Fans vor der Partie unbedingt wissen

Jena. Am Sonntag findet ein Spiel vor großer Kulisse im Ernst-Abbe-Sportfeld statt: Der FCC hat wichtige Tipps parat.

Am Tag der Zeitumstellung empfängt der FC Carl Zeiss Jena die BSG Chemie Leipzig im Ernst-Abbe-Sportfeld. Aufgrund der Bauarbeiten am Jenaer Stadion gibt es zu der Partie der Regionalliga Nordost einiges zu beachten. Anstoß ist am Sonntag (29. Oktober) um 13 Uhr.

Anreise: Wegen begrenzter Parkplatz-Kapazitäten im Umfeld empfiehlt der FC Carl Zeiss Jena, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich. Wer Zufahrtsberechtigungen für den Stadionbereich hat, muss beachten, dass er vom Stadtzentrum kommend nicht direkt ins Ernst-Abbe-Sportfeld abbiegen kann, sondern den Weg über die Wöllnitzer Straße nehmen muss. Für Fans besteht die Chance, auf dem ehemaligen Kaufland-Parkplatz für drei Euro zu parken.

Empfehlung für den Weg zum Stadion

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne. Auf dem Weg zum Stadion empfiehlt der Verein, den Weg durch die Oberaue vorbei am Märchenbrunnen zu nehmen, weil es im Bereich der Rasenmühleninsel und dem Sportsteg zu zeitweisen Sperrungen kommen kann.

Ein am Mittwoch aufgenommenes Spiegelbild: Blick hinter die Osttribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld. Foto: Tino Zippel

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Die Stadiontore öffnen 11.30 Uhr.

So viele Besucher erwartet der FC Carl Zeiss Jena bei der Partie

Tickets: Karten für die Partie gibt es noch an der Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) zu kaufen. Diese öffnen bereits um 11 Uhr. Der FC Carl Zeiss erwartet insgesamt 6000 Besucher, wie Clubsprecher Andreas Trautmann sagt.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf bei der Partie gegen die BSG Chemie Leipzig Bier mit Alkohol anbieten.

1000 Zuschauer aus Leipzig erwartet

Gästefans: Der Gästeblock auf der Südtribüne wird öffnen. Die Jenaer rechnen mit 1000 Fans aus Leipzig. Chemie-Anhänger haben die Chance, noch vor Ort Eintrittskarten zu kaufen. Gästefans, die mit dem Auto anreisen, fahren über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße).

Im Frühjahr begleiteten 600 Fans die BSG Chemie Leipzig nach Jena. Foto: Tino Zippel

Fernsehen: Die Partie wird nicht live übertragen.

