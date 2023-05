FC Carl Zeiss Jena erleichtert: Kapitän Bastian Strietzel bleibt im Paradies

Die Kapitänsbinde behält ihren Stammplatz am Arm von Bastian Strietzel.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat eine wichtige Personalie gelöst – eine weitere soll bald folgen.

Er hatte die Verantwortlichen des FC Carl Zeiss Jena lange warten lassen: Umso größer ist die Freude darüber, dass Kapitän Bastian Strietzel am Freitag einen neuen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten unterschrieben hat.

Der 24-jährige Abwehrspieler bleibt eine weitere Spielzeit beim FCC mit der Option einer weiteren Verlängerung um eine Saison, teilte der Fußballverein am Freitag mit. „Das ist ein tolles Signal“, sagte Trainer René Klingbeil. Er wisse, dass Strietzel auch andere, lukrativere Angebote gehabt habe. „Doch Bastian hat sich für das attraktivste entschieden. Denn hier fühlt er sich wohl, hier erfährt er eine hohe Wertschätzung, ist wichtiger Teil eines tollen Teams, das zusammengewachsen ist, sich enorm weiterentwickelt und den Fans viel Freude gemacht hat“, sagt der Coach.

Kapitän freut sich über Jenaer Kaderplanung

„In diesem Verein zu spielen, hier Kapitän zu sein – das ist etwas ganz Besonderes für mich“, sagt Strietzel. Er freue sich, dass die Mannschaft in großen Teilen zusammenbleibe. „Das Trainerteam um René Klingbeil vertraut dem Gerüst unserer Mannschaft. Bastian Strietzel ist als Kapitän einer ihrer Eckpfeiler und steht auch als Person für die tolle Entwicklung des Teams“, sagt FCC-Geschäftsführer Patrick Widera.

Rückhalt in der Verteidigung: Bastian Strietzel Foto: Tino Zippel

Strietzel hat seit seinem Wechsel vom FSV Zwickau 71 Spiele im Jenaer Trikot absolviert. Er ist der Chef der besten Abwehr in den ersten vier deutschen Ligen mit bislang nur 19 Gegentoren in den Punktspielen in dieser Saison. Der FC Carl Zeiss plant die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers neben Strietzel, Burim Halili und Maurice Hehne: Fynn Kleeschätzky von Germania Halberstadt ist ein heißer Kandidat, den Konkurrenzkampf auf der Position steigern.

