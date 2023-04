FC Carl Zeiss Jena findet neuen Geschäftsführer: Gebürtiger Saalfelder übernimmt Führungsaufgabe

Jena. Ein alter Bekannter kehrt in eine Führungsposition zum FC Carl Zeiss Jena zurück: Nun sollen die „Zahnräder besser ineinandergreifen“.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Freitag seinen neuen Geschäftsführer vorgestellt. Mit Patrick Widera (43) übernimmt ein Rückkehrer die Führungsposition und löst Chris Förster ab, der seinen Vertrag gekündigt hat. Die Übergabe der Amtsgeschäfte beim Fußball-Regionalligisten soll bereits zum 2. Mai erfolgen, wie Präsidium und Aufsichtsrat des Vereins entschieden haben.

Der gebürtige Saalfelder Widera wird nicht nur die Geschäftsführung der Fußball Spielbetriebsgesellschaft übernehmen, sondern sich auch um die Belange des Vereins kümmern – eine wesentliche strategische Änderung zur bisherigen Ausrichtung mit getrennter Personalverantwortung. „Wir legen damit eine wichtige Grundlage dafür, dass die Zahnräder zukünftig besser ineinandergreifen“, sagt Aufsichtsratschef Andreas Krug.

Präsident lobt hohe Identifikation des gebürtigen Thüringers

„Wir sind als FC Carl Zeiss Jena hochzufrieden, mit Patrick Widera einen ausgewiesenen Fachmann für die anstehenden vielfältigen Aufgaben gewonnen zu haben“, sagt Präsident Ralph Grillitsch. In den Gesprächen habe Widera in jeder Hinsicht überzeugt, „insbesondere auch auf der menschlichen Ebene“. Er bringe eine hohe Identifikation zum Verein und Umfeld mit und sei bereit, die Gesamtziele des Clubs inklusive des Zukunftskonzepts umzusetzen.

Patrick Widera war von 2016 bis 2019 beim FC Carl Zeiss Jena beschäftigt. Foto: Tino Zippel

Widera, der zuvor zwölf Jahre in verschiedenen Positionen bei Eintracht Frankfurt gearbeitet hatte, war ab 2016 für drei Jahre als Leiter der Vereinsgeschäftsstelle beschäftigt. Der damalige Präsident Klaus Berka lobt Widera vor allem für seine strategische Arbeit in Sachen Stadionneubau, auf deren Grundlage wichtige Aspekte in die Planung eingebracht wurden. Die Trennung erfolgte im Jahr 2019. Zuletzt arbeitete Widera, der Vater zweier Kinder ist, in einem Consulting-Büro.

