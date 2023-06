FC Carl Zeiss Jena: Fußballer reisen mit Hausaufgaben in den Sommerurlaub

Jena. Das planen die Spieler des FC Carl Zeiss Jena in der trainingsfreien Zeit – und das trägt ihnen ihr Trainer auf.

Für die Fußballer des FC Carl Zeiss Jena hat die Urlaubszeit begonnen. Die nächsten drei Wochen haben sie kein Mannschaftstraining – nur ausruhen ist aber auch nicht angesagt.

Cheftrainer René Klingbeil hat den Trainingsauftakt beim Regionalligisten für den 26. Juni anberaumt. „In den drei Wochen werden sie nicht so viel Fitness verlieren“, sagt der Coach. Deshalb sollen seine Spieler vor allem regenerieren. Dennoch habe der Fitnesstrainer allen auch einen Plan mitgegeben, damit sie zum Start der Vorbereitung schon ein paar Läufe absolviert haben, sagt Klingbeil.

Entspannen am Mittelmeer oder ab in die Berge

Doch wie nutzen die Fußballer die Zeit? „Erstmal abschalten“, sagt Pasqual Verkamp, der mit zehn Treffern beste Jenaer Torschütze der abgelaufenen Saison. Er wolle mit seiner Freundin im Urlaub nach Sardinien fahren.

Ebenfalls ans Mittelmeer zieht es Abwehrspieler Burim Halili, der Malta erkunden möchte. Außenbahnspieler Ken Gipson will zunächst die Familie in seiner Heimat Stuttgart besuchen und erwägt, in den Bergen durchzuschnaufen. „Hauptsache mal nicht an Fußball denken“, sagt der 27-Jährige.

Ersatzkeeper bleibt in neuer Saison weiter an Bord

Der Alltag wird die Regionalliga-Fußballer schnell genug wieder einholen. Seit Dienstag ist klar, dass auch Ersatztorhüter Maximus Babke weiter zum Kader gehören wird. Zunächst hatten die Gespräche gestockt. Die Jenaer haben erwogen, einen jungen Keeper zu holen, der auch bei den A-Junioren spielberechtigt ist.

Torhüter Maximus Babke bleibt dem FC Carl Zeiss Jena eine weitere Spielzeit treu. Foto: Tino Zippel

Letztlich verständigen sich beide Seiten auf einen neuen Ein-Jahres-Vertrag. „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in meiner Heimatstadt am Ball bleiben zu dürfen“, sagte der 19-jährige Babke nach der nun erfolgten Einigung auf eine weitere Zusammenarbeit. Er wolle sich beim FC Carl Zeiss gut weiterentwickeln.

