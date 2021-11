FC Carl Zeiss Jena: Gute Nachricht vorm Wochenende

Jena. Die Woche mit Corona-Turbulenzen hat der Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena genutzt: Das hat er mit seinem Team trainiert.

Die Woche endet für Andreas Patz versöhnlich. Der Trainer des FC Carl Zeiss Jena erhielt die Nachricht, dass alle Ungeimpften Spieler negativ getestet sind und ihre Quarantäne vorzeitig endet. Voraussichtlich stehen sie zum nächsten Training am Montag wieder zur Verfügung. Der Kader wächst somit um drei Spieler, während die mit Corona infizierten Spieler Leon Bürger und Maximilian Wolfram noch einige Tage in Quarantäne bleiben.

„Den Spielern in Quarantäne hatten wir Hausaufgaben aufgetragen“, sagt Patz, der dem Ausfall des Spiels gegen Auerbach Positives abgewonnen hat. Die Woche zuvor habe er angesichts der drei Spiele stets die Belastungssteuerung im Blick behalten müssen. „Nun haben wir an Sachen gearbeitet, die wichtig waren, um sich ihnen in aller Ruhe zu widmen.“ Auf dem Programm stand der Torabschluss und die Ruhe im Ballbesitz, um „nicht wild zu werden und gezielt an unserem Spiel festzuhalten“. Er verspricht sich von den behandelten Themen Fortschritte, wenn es auch mal in einer Partie nicht nach Plan läuft.

Spieler sollen in zweiter Mannschaft Spielpraxis sammeln

Zum Freitag setzte Patz gleich zwei Einheiten, darunter eine sehr intensive an, bevor er sein Team in ein freies Wochenende entließ. Allerdings nicht alle Spieler: Sechs sollen in der zweiten Mannschaft gegen Budissa Bautzen (Anstoß am Samstag um 13 Uhr in Bautzen) Spielpraxis sammeln, darunter Torhüter Lukas Sedlak, Verteidiger Marcel Hoppe oder Stürmer Vasileios Dedidis. Sie waren zuletzt nicht oder nur zu kurzen Einsätzen gekommen.

Ursprünglich sollte die erste Mannschaft am Freitag, 5. November, gegen den VfB Auerbach spielen. Weil sich beim Gegner aber zu viele Spieler in Corona-Quarantäne befanden, verlegte der Nordostdeutsche Fußballverband die Partie auf den Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr. Das nächste Pflichtspiel für den FC Carl Zeiss findet somit am Sonnabend, 13. November, im Landespokal beim Thüringenligisten FC Erfurt-Nord statt.

