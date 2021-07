FC Carl Zeiss Jena holt bei Lok Leipzig wenigstens den ersten Punkt

Jena wartet in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg. Im Schnellcheck lesen sie, warum der FCC mit dem 0:0 beim 1. FC Lok Leipzig zufrieden sein musste.

Kurzfazit: Leipzig eine – Jena keine: So lautete die magere Chancenverteilung in der ersten Hälfte. Beide Teams wollten vor allem kein Tor schlucken. Das ganze Spiel lang. Die Thüringer kombinierten zunächst gelegentlich ansehnlich bis zur Strafraumgrenze. Krauß war immer anspielbar.

Doch danach verpuffte jede Gefahr. Vollends. Die Zuschauer durften sich nur bei ein paar Gelben Karten erregen. Bis Loks Mittelstürmer Nattermann köpfte. Aus Nahdistanz parierte Müller stark (38.).

Jena brauchte dann bis zur 66. Minute, ehe Oesterhelweg der erste Torschuss gelang. Schließlich wechselte Kunert, bringt erst Schau, dann Prokopenko und Dedidis als Doppelwechsel für die erneut glücklosen Eisele und Krauß. Doch dann verpasste Dedidis mit einem Kopfball aus Nahdistanz den Lucky Punch (86.).

Tore: keine

Aufstellung: Trainer Kunert tauschte gegenüber der Altglienicke-Partie beide Außenverteidiger. Lange kam für Hoppe und Wolf ersetzte überraschend den zuletzt starken Stauffer.

Müller – Wolf, Strietzel, Halili, Lange (82. Hoppe) – Krauß (73. Prokopenko), Bergmann, Lange, Bürger (67. Schau), Oesterhelweg – Eisele (73. Desididis).

Bester Spieler: Torwart Tom Müller hielt, was auf den Kasten kam.

Am Rande: Nach einem Foul an Bürger kommt es zu heftigem Geschubse zwischen Jenas Abwehrchef Strietzel und dem früheren Jenaer Zak Paulo Piplica, dem Sohn des bekannten Ex-Bundesliga-Torwart Tomislav Pipilica. Strietzel sieht Gelb (63.).

Tabelle: Jena hängt im Keller fest. Platz 16

Nächste Spiele: Am Sonntag (8. August/15 Uhr) wartet zunächst der DFB-Pokal. In der ersten Runde ist der 1. FC Köln der Gegner im Ernst-Abbe-Sportfeld. Dafür wurde die Liga-Partie gegen Cottbus auf den 22. September (Mittwoch/19 Uhr) verlegt. Auf das nächste Regionalliga-Spiel muss Jena fast zwei Wochen warten. Am 13. August (Freitag/19 Uhr) geht es zu Aufsteiger Eilenburg.

