FC Carl Zeiss Jena holt Stürmer von Drittligist TSV 1860 München

Jena. Kurz vorm Ende der Transferfrist hat der FC Carl Zeiss Jena noch einen Spieler verpflichtet.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am letzten Tag der Transferfrist Lorenz Knöferl vom TSV 1860 München verpflichtet. Der Stürmer wechselt auf Leihbasis zum Thüringer Verein in die Regionalliga Nordost.

Der Drittligist aus München verspricht sich vom Transfer, dem 19-Jährigen mehr höherklassige Spielpraxis zu verschaffen. Die zweite Mannschaft der Münchner spielt in der fünften Liga. Dort absolvierte er 13 Partien in dieser Saison und erzielte zwei Tore. In seiner Bilanz stehen zwölf Kurzeinsätze in der dritten Liga. Bereits im Alter von 17 Jahren hatte er sein erstes Drittligator für den TSV 1860 erzielt.

Transfer zu günstigen Konditionen

In dieser Saison schaffte er es angesichts der starken Konkurrenz in der Offensive nicht in die Spieltagskader des Drittligisten. Der TSV 1860 ist aber interessiert daran, dass sich der Spieler weiterentwickelt und ermöglicht den Transfer nach Jena deshalb zu besonders guten Konditionen.

„Er ist ein universeller Offensivspieler, der sich auf den Außenbahnen und hinter der Spitze am wohlsten fühlt. Er ist jung, hat viel Potenzial, kam aber in München nicht auf die Einsatzzeiten, die er als junger Fußballer für seine Entwicklung braucht“, sagt Jenas Trainer René Klingbeil. „Damit passt er in unsere Idee, junge Spieler zu entwickeln, die hier bei uns den nächsten Schritt machen und uns gleichzeitig beim Erreichen unserer Ziele helfen sollen.“

Im Sommer wird es Zukunftsgespräche mit Spieler geben

Geschäftsführer Chris Förster sagte, dass der Transfer „zu unseren Planungen entsprechenden Konditionen realisiert“ wird. Die Leihe laufe zunächst bis zum Saisonende: „Danach werden wir uns zusammensetzen, die Situation neu bewerten und über die Zukunft sprechen.“

Der FC Carl Zeiss Jena hat aufgrund der Sparzwänge nur geringe finanzielle Möglichkeiten. Ein Transfer von Stürmer Timmy Thiele, der sich dem FC Energie Cottbus angeschlossen hat, wäre beispielsweise nicht zu finanzieren gewesen. Der Zugang von Außenbahnspieler Kevin Wolf war letztlich nur möglich, weil aufgrund der Langzeitverletzung von Ogulcan Tezel ein wenig Budget freigeworden ist.

Pasqual Verkamp ist bislang bester Torschütze beim FC Carl Zeiss Jena