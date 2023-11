FC Carl Zeiss Jena im Livestream: Wie Fans das Spiel gegen die VSG Altglienicke sehen

Berlin. Am Sonntag tritt der FC Carl Zeiss Jena zum nächsten Auswärtsspiel in der Regionalliga an: Wer nicht ins Stadion kann, bleibt so am Ball.

Der FC Carl Zeiss Jena reist am Sonntag (26. November 2023) zur Volkssportgemeinschaft Altglienicke und tritt im Punktspiel der Regionalliga Nordost an. Wir zeigen die Partie im Livestream. Anstoß ist um 13 Uhr – die Übertragung der Vorabinterviews beginnt bereits um 12.50 Uhr.

Die Jenaer treffen in Berlin auf ihren Angstgegner. In bislang fünf Partien gegeneinander gelang dem FCC noch kein Sieg. Die beiden Begegnungen in der vergangenen Saison waren jeweils sehr ausgeglichen und endeten 0:0. Zeiss-Trainer René Klingbeil muss weiter auf Justin Petermann, Marcel Hoppe, Benjamin Zank und Joel Richter verzichten. Maximilian Krauß ist noch gesperrt nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Chemie Leipzig.

Livestream ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten zu sehen

