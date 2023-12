FC Carl Zeiss Jena: Leistungsträger gehen auf Achterbahnfahrt

Jena Als Aufstiegsfavorit gestartet, im Mittelfeld gelandet: Womit Trainer René Klingbeil zu kämpfen hat.

Der FC Carl Zeiss Jena überwintert auf dem achten Platz der Fußball-Regionalliga und hinkt damit den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Greifswalder FC beträgt 14 Punkte – und das ausgerechnet in der Saison, in der der Meister der Regionalliga Nordost direkt aufsteigt.

Vor genau einem Jahr hatte René Klingbeil das Traineramt von Henning Bürger übernommen, der wieder als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums gebraucht wurde. Es folgte eine Rückrunde, in der die Jenaer als bestens Team noch bis auf den zweiten Tabellenplatz kletterten. Doch es reichte nicht, Energie Cottbus abzufangen, weil immer dann Rückschläge eintraten, als der FCC auf dem Sprung dicht heran an den Spitzenplatz war.

Auf Kontinuität gesetzt: Aber einige Leistungsträger enttäuschen

Die Jenaer setzten auf Kontinuität, verlängerten die Verträge von allen Stammspielern und verstärkten sich gezielt. Doch von den neuen Spielern etablierten sich nur Nils Butzen und Elias Löder, der als offensiver Mittelfeldspieler zum besten Torschützen mutierte. Und er ist die einzige Offensivkraft, die regelmäßig trifft. Daran krankt es in der neuen Saison: Pasqual Verkamp, Jan Dahlke oder Max Grimm blieben allesamt ohne Punktspieltor.

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Der Parkplatz hinter der Osttribüne ist asphaltiert. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Asphaltarbeiten am Funktionsgebäude der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Die Einfahrt zum Stadion ist wieder ohne Behelfsampel nutzbar. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Aufbau der Bühne fürs Große Weihnachtssingen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Aufbau der Technik fürs Große Weihnachtssingen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: In der Südwestecke werden noch Wellenbrecher montiert. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Die Bühne steht vor der Westtribüne. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Die Arbeiten fürs Dach der Westtribüne werden im neuen Jahr fortgesetzt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Die Arbeiten fürs Dach der Westtribüne werden im neuen Jahr fortgesetzt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Einfahrt zum Parkplatz hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 21. Dezember 2023: Stadionmagistrale Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Planierarbeiten vor der Asphaltierung des Parkplatzes hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Die Baustelle an der Einfahrt des Ernst-Abbe-Sportfeldes ist noch nicht fertiggestellt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Blick auf den Platz hinter der Südtribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Hauptmagistrale vor der Asphaltierung. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Die Pfeiler der Westtribüne werden für das neue Dach vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Dieser Raum ist für den Kinderclub vorgesehen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Greenkeeper arbeiten am Rasen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Baufeld hinter der Südostecke. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Zaunarbeiten an Südkurve-Block Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Absturzsicherung in Südkurve-Block Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Zaun an Südkurve wird gebaut. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Zu bearbeitende Stellen auf dem Platz sind markiert. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Arbeiten hinter der Nordostecke Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Abgrenzung zwischen Block M und Südkurve-Block Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Lampenmasten sind gesetzt hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 12. Dezember 2023: Die Baustelle an der Einfahrt des Ernst-Abbe-Sportfeldes ist noch nicht fertiggestellt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Eine zarte Schneedecke liegt noch auf dem Rasen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Blick auf die Stadionmagistrale. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Blick in Richtung Südtribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Vorbereitungsarbeiten für den Dachanbau an der Westtribüne. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Stadionmagistrale Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Blick über die Stadionmagistrale in Richtung Platz 3 Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Das Spielfeld ist mit Schnee bedeckt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Spielfeld ist mit Schnee bedeckt Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Wintereinbruch im Ernst-Abbe-Sportfeld Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Wintereinbruch im Ernst-Abbe-Sportfeld Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten an der Stadionmagistrale Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Schneeregen fällt im Stadion. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Blick auf die Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Blick auf die Stadionmagistrale. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Der Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Der Platz ist gesperrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Schneeregen fällt im Stadion Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Blick auf die teilverhüllte Nordostecke. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Neue Membranbahnen an der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Blick ins Stadion Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Vorbereitung für Asphaltierung der Fläche hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Lager für die Dachkonstruktion hinter der Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Einfahrt zum Stadiongelände Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Einfahrt zum Stadiongelände Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Vorbereitung für Asphaltierung der Fläche hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Kassenhäuschen auf neuem Fundament Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten an der Stadioneinfahrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Blick hinter die Südostecke. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten an der Stadioneinfahrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten am Fundament für das Kassenhäuschen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten am Fundament für das Kassenhäuschen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Blick vorbei an der Nordostecke zum Jentower. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Vorbereitungsarbeiten für den Dachanbau an Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Osttribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Südostecke Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Südostecke Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Blick hinter die Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Arbeiten an der Südtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Verlegung von Kabeln im Stadion. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Funktionsgebäude der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 23. Oktober 2023: Kunstrasen wird unter dem Platz der Werbebanden verlegt. Foto: Tino Zippel

Das ist einer der Gründe dafür, warum der FC Carl Zeiss die Erwartungen nicht erfüllte, die die sehr gute Rückrunde geweckt hatte. Im Gegenteil: Das Team startete miserabel in die Saison und kam erst im Oktober in Schwung. Eine Serie sicherte den Sprung ins Mittelfeld. Mit einem erfolgreichen Jahresausklang, also Siegen gegen Chemnitz und Zwickau, wäre ein Sprung auf den dritten Platz mit einer echten Aufstiegschance möglich gewesen.

Finanzlage gestaltet sich schwierig

Nun darf sich der Club auf mindestens ein weiteres Jahr in der Regionalliga einstellen. Finanziell zeigt sich, wie schwierig der Spagat zwischen Viertliga- und Profifußball ist. Der FCC muss eine Million Euro pro Saison mehr erwirtschaften, um das bisherige Level zu halten – ein schwieriges Unterfangen. Die neue Fußballarena kann dabei helfen, sind die Zuschauerzahlen in dieser Spielzeit doch bereits gestiegen, obwohl das Bauprojekt mehr als ein Jahr später als ursprünglich geplant fertig wird. Das schönste Fußballstadion Thüringens ist es auf jeden Fall.

