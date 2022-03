FC Carl Zeiss Jena: Mitglieder billigen Einstieg von neuem Gesellschafter

Jena. Am Sonnabend fand die außerordentliche Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena statt. Das sind die Ergebnisse.

Die Mitglieder des FC Carl Zeiss Jena haben am Sonnabend den Einstieg eines regionalen Investors in die FC Carl Zeiss Jena Fußball Spielbetriebsgesellschaft gebilligt. Demnach wird das Unternehmen Jenarena die Hälfte der Anteile des Belgiers Roland Duchatelet übernehmen. Zudem beschloss die Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme, das vorliegende Zukunftskonzept in den kommenden Monaten gemeinsam zur Beschlussreife zu tragen.

Der Versammlungsort war bereits ein Fingerzeig für die geplante Kooperation. Der Jenarena gehört die Sparkassenarena, sie ist auch am Bau des neuen Ernst-Abbe-Sportfeldes und in dessen Betreibergesellschaft beteiligt. Geschäftsführer Lars Eberlein sieht viele Synergieeffekte, die sich aus der Kooperation ergeben sollen. „Wir sind kein Investor, wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht“, sagt er und versteht sich als lokaler Partner. Er beobachte, dass sie neben dem Platz beim FC Carl Zeiss „noch keine elf Freunde sind“. Das solle sich ändern.

1,95 Millionen Euro kommen in die Spielbetriebsgesellschaft

Jenarena zahlt für den Einstieg 50.000 Euro an Duchatelet und legt 1,95 Millionen Euro in die Spielbetriebsgesellschaft ein. „Oberstes Prinzip ist: Wir geben nur das aus, was uns zur Verfügung steht“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Carl Zeiss, Mario Voigt. Ziel sei, sich nachhaltig unter den Top 50 Fußballvereinen Deutschlands zu etablieren. Als wichtigen Baustein nennt er die Nachwuchsarbeit, die sich verbessern soll. „Wir wollen mehr Tobi Werners“, sagt Voigt, der Werner als einen der letzten Spieler aus der Jenaer Nachwuchsschule nannte, die es bis in die Bundesliga geschafft haben. Heute ist Werner Sportdirektor der Jenaer.

In den kommenden Wochen will der Verein die Mitglieder einbeziehen, am vorliegenden Zukunftskonzept zu feilen. Toni Schley aus der Südkurve lädt die Mitglieder dazu ein, sich vor allem bei den Themen Mitgliederoffensive, Patenschaftsprogramm für den Nachwuchs und Ehrenamtspool zu engagieren. Formal beschlossen werden soll es bei der nächsten Mitgliederversammlung. Den Einstieg des neuen Gesellschafters billigten die anwesenden Mitglieder mit nur vier Gegenstimmen.

Sportliche Hausaufgaben erledigt

Die Spieler der Regionalliga-Mannschaft fehlten bei der Versammlung. Bereits am Freitagabend hatten sie ihre sportliche Hausaufgabe erledigt. Gegen den SV Babelsberg war die Mannschaft nach zwei Wochenenden Spielpause wegen eines Corona-Ausbruchs nur schwer in Fahrt gekommen. Der eingewechselte Fabian Eisele verwertete eine Flanke per Kopf zum 1:0-Erfolg. „Wenn die Bälle immer so gut reinkommen, schießen wir auch mehr Tore“, sagt der Stürmer, dessen Team schon am Mittwoch mit dem Nachholspiel gegen den ZFC Meuselwitz wieder gefordert ist. Anstoß ist um 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Das sagt Investor Roland Duchatelet zu den Gründen seines Teilverkaufs