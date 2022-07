FC Carl Zeiss Jena: Neue Wege für Zeiss-Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld

Jena. Die neue Position des Gästeblocks bringt für die Zuschauer des FC Carl Zeiss Jena gleich zum Beginn der Saison erhebliche Umstellungen mit sich.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena müssen sich auf eine neue Wegeführung im Ernst-Abbe-Sportfeld einstellen. Hintergrund sind die fortschreitenden Bauarbeiten im Areal und die neue Position des Gästeblocks.

Die Gäste-Zuschauer werden in der neuen Saison über den Sportsteg am USV-Gelände vorbei am Saale-Eingang zum Ernst-Abbe-Sportfeld geleitet. Sie betreten den Platz hinter der Tribüne in Höhe des Aufgangs zu A- und B-Block. Sie nehmen dann den Aufgang zum A-Block, der 610 Gästeplätze bietet. Die Sitze sind von den Plastikteilen befreit und werden im unteren Bereich verändert, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Neuer Standort des Gästeblockes führt zu großen Änderungen

Diesen Weg im Ernst-Abbe-Sportfeld müssen vorerst alle Zeiss-Fans nutzen. Foto: Tino Zippel

Der neue Standort des Gästeblocks führt dazu, dass der Eingang Saaleseite zum Beginn der neuen Saison für die Heimzuschauer geschlossen bleibt. In der abgelaufenen Spielzeit war dies der Hauptzugang. Alle Jena-Fans betreten über den Eingang an der Stadtrodaer Straße das Stadiongelände. Wer zur Haupttribüne möchte, läuft an der Nordtribüne vorbei zum Durchgang in Richtung des Platzes hinter der Westtribüne.

Die Bauarbeiten im Bereich der Nordtribüne laufen auf Hochtouren, um die neuen Blöcke pünktlich zum Spiel im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg zu eröffnen. Auf dem neuen Bauwerk stehen zunächst ein Sitzplatzblock und ein Teil des Stehplatzbereiches zur Verfügung – ein Teil am Rand zum Eckbau zwischen Nord- und Osttribüne wird später freigegeben.

Zieltermin für die Fertigstellung im Jahr 2023 angepeilt

Das Stadionprojekt erreicht mit der Einweihung des ersten neuen Bauwerkes ein wichtiges Etappenziel. Laut Stadionchef Andreas Kuhn bleibt es das Ziel, Mitte 2023 komplett fertig zu werden. Allerdings bringen derzeit die Überraschungen im Untergrund den Zeitplan für den Eckbau zwischen Südtribüne und Westtribüne ins Wanken. Insgesamt wird die Jenaer Fußballarena nach Fertigstellung 15.000 Zuschauerplätze bieten und auch für Großkonzerte zur Verfügung stehen.

Wichtiger Jena-Spieler hat sich vorerst abgemeldet

Finale zur Abstimmung zum FCC-Spieler der Saison: Überraschungskandidat liegt vorn

Ein Siegertyp aus Jena: Silbermedaille geholt