FC Carl Zeiss Jena spielt gegen SV Babelsberg: Trainer verspürt nur Druck bei Tempo 270

Jena. Nach dem klaren Pokal-Aus muss der FC Carl Zeiss Jena wieder Fuß in der Regionalliga fassen – ausgerechnet beim Tabellenführer.

Nach der deutlichen Niederlage des FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal hatte Trainer René Klingbeil die schwierige Aufgabe, zum einen klar die Fehler auszuwerten, aber zum anderen das Team für das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SV Babelsberg 03 (Anstoß 19 Uhr) vorzubereiten. Das Spiel wird live auf der Internetseite unserer Zeitung übertragen.

„Die Kluft zwischen vierter und zweiter Liga ist sehr groß. Einige haben gemerkt, wie schwer es ist, in der zweiten Liga zu bestehen“, sagt Klingbeil. Dass die Regionalliga Nordost angesichts der hohen Pleiten von Jena, Energie Cottbus (0:7 gegen SC Paderborn) und Lok Leipzig (0:7 gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt) besonders schwach sei, will er aber nicht stehenlassen. Letztlich sei aus der Regionalliga nur der FC Homburg weitergekommen, sagt er. „Die Regionalliga Nordost spielt eine gute Rolle, weil viele Verantwortliche mit viel Sachverstand arbeiten.“

Enttäuschung mit realen Werten abgeglichen

Er räumt ein, dass er sehr enttäuscht gewesen sei. Man habe den weiten Weg durch den Thüringenpokal aufgenommen, um in der ersten Pokalrunde zu stehen. Viel Kraft steckten sein Team und er in die Vorbereitung. Den Einsatz will er seiner Mannschaft nicht absprechen. Trotz des Ergebnisses hätten ihm die gemessenen Laufleistungen gezeigt, dass „die Spieler alles rausgehauen haben“. Mehr noch: „Meine Mannschaft hat nicht zu wenig Einsatz gezeigt, sie haben sich reingehängt“, attestiert er seinem Team.

Klingbeil hofft, dass in Babelsberg ein Erfolgserlebnis gelingt. „Wir hätten uns gewünscht, zu diesem Zeitpunkt schon einen Sieg zu haben. Wir haben gute Gegner, an denen wir uns messen und schauen müssen, oben mit dranzubleiben“, sagt der Trainer, der seltener als in der vorigen Saison Unentschieden spielen wollte. Wie geht er die Partie in Babelsberg an? Ist die Dreierkette in der Abwehr weiter eine Option? „Es ist eine taktische Variante, die wir beherrschen“, sagt er.

Trainerteam hat SV Babelsberg mehrfach beobachtet

Alle Spieler sind laut Klingbeil einsatzbereit. Auch Maximilian Krauß komme immer mehr in Schwung, habe aber einen „langen Weg zu gehen“, was nicht nach einer Kadernominierung klingt. Der Stürmer hatte vorige Saison den Siegtreffer in Babelsberg erzielt.

Klingbeil selbst hat den Gegner beim Auswärtsspiel in Eilenburg beobachtet. Beim Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz saß Torwarttrainer Nico Hinz auf der Tribüne. „Die kennen uns auch gut, wissen, was wir vorhaben“, sagt Klingbeil, der sein Team am Mittwochmittag nach kurzer Aktivierung in Jena in den Bus steigen lässt.

Ob er Druck verspürt angesichts der sportlichen Lage? „Druck verspüre ich, wenn ich mit meinem Motorrad mit 270 über die Autobahn fliege“, antwortet der Coach.

Wie Torhüter Kevin Kunz den Pokalfrust bekämpft hat

Livestream: Mit Saisonpass 20 Spiele aus Regionalliga Nordost sehen