FC Carl Zeiss Jena: Trainer Henning Bürger stellt Spieler auf die Probe

Jena So geht es nach dem unfreiwilligen trainingsfreien Tag beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena weiter.

Nach der unfreiwilligen Pause am Montag dürfen sich die Spieler des FC Carl Zeiss Jena auf einen anstrengenden Wochenstart am Dienstag einstellen. Trainer Henning Bürger plant ein besonderes Programm.

In Gruppen hat er einen Belastungstest eingeplant, um den sich Fitnesstrainer Moritz Kleikamp kümmert. Bei steigenden Geschwindigkeiten müssen die Spieler in einem vorgegebenen Rhythmus feste Distanzen absolvieren und möglichst bis zum höchsten Tempo durchhalten. Aus den Ergebnissen lassen sich Rückschlüsse auf die Fitness der Spieler ziehen. Am Nachmittag ist eine zweite Einheit geplant. „Wir haben das Programm jeweils einen Tag weiter geschoben“, sagt Bürger, der an den Plänen seines Vorgängers fürs Wochenende festhält.

Doppelspieltag findet ohne Zuschauer statt

Am Sonnabend steht ein Doppelspieltag an. Die Regionalliga-Mannschaft absolviert zwei Testspiele. Um 11 Uhr tritt das Team gegen den Oberligisten Einheit Rudolstadt an. Um 14 Uhr folgt die Partie gegen Germania Halberstadt. Der Charme des Doppeltermins: Jeder Fußballer bekommt Spielpraxis. „Wir haben genügend Spieler zur Verfügung, so dass diese Variante sehr sinnvoll ist“, sagt Bürger. Wegen des parallel stattfindenden Karl-Schnieke-Turniers in der Sparkassenarena hat der Club aber entschieden, dass keine Zuschauer bei den Testspielen zugelassen sind. Stattdessen hoffen die Organisatoren auf volle Ränge bei dem hochklassig besetzten Turnier der U14-Teams.

Am Montag hat der FC Carl Zeiss Jena noch keine Personalie vermeldet. Trainer Bürger hofft, dass sein neuer Co-Trainer und der Torwarttrainer am Dienstag eintreffen und das neue Team gemeinsam in die Arbeit einsteigt. Eine Anfrage am Montag brachte das Ergebnis, dass es noch keine Verpflichtung zu vermelden gibt, wie Vereinssprecher Andreas Trautmann unserer Zeitung sagte. Der Club braucht Nachfolger für die beurlaubten Vorgänger René Lange und Nico Hinz.

