FC Carl Zeiss Jena vorm Spiel gegen Greifswalder FC: Das müssen Fans unbedingt wissen

Jena. Zur neuen Saison gibt es im Ernst-Abbe-Sportfeld einiges zu beachten: Eine Neuerung gibt es beim Parken.

Am Sonnabend empfängt der FC Carl Zeiss Jena den Greifswalder FC zum ersten Heimspiel der Saison in der Regionalliga. Am Spieltag werden erstmals Teile der Osttribüne freigegeben. Was FCC-Fans nun wissen müssen.

Anreise: Im Umfeld des Stadions stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Der FC Carl Zeiss empfiehlt, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich, heißt es vom Club. Sponsoren parken auf dem Parkplatz am Sportforum. Übrige Plätze dort können Fans nutzen – ab dieser Saison kostenpflichtig für 3 Euro.

Zugang zum Stadion wieder aus Paradies möglich

Zuwegung: Ab Samstag wird die Stadionachse sowohl von der Ost- als auch der Westseite erreichbar sein. Somit gelangen Zuschauer auch wieder von der Saaleseite (Westen) zu den Einlassbereichen der Nord- und Osttribüne. Umgekehrt ist es auch möglich, von der Ostseite (Stadtrodaer Straße) kommend bis zur Westplatte und den dortigen Einlass „Saaleseite“ zur Westtribüne zu gelangen.

Zuschauerbereiche: Zum Heimspiel gegen den Greifswalder FC werden die Blöcke A bis K (komplette Westtribüne, Nordtribüne sowie Teile der Osttribüne) nutzbar sein. Wer ein Ticket für den noch nicht nutzbaren Block N hat, kann sich – ohne dafür extra ein anderes Ticket holen zu müssen – in den bereits in der vorigen Saison zur Verfügung stehenden Bereich in Block E begeben und von dort aus das Spiel verfolgen.

Noch genügend Eintrittskarten erhältlich

Stadionöffnung: Die Stadiontore öffnen 11.30 Uhr. Bereits eine Viertelstunde zuvor beginnt der Verkauf an der Tageskasse im Container am Osteingang. Die Kassen am Eingang „Saaleseite“ (Westeingang) sind aus technischen Gründen am Samstag noch nicht nutzbar.

Eine Kehrmaschine reinigt den Weg ins Stadion. Foto: Tino Zippel

Tickets: Bislang sind 3000 Tickets (inklusive Dauerkarten) abgesetzt. Es sind noch ausreichend Eintrittskarten im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Fans, deren Plastik-Dauerkarte noch nicht eingetroffen ist, können diese am Samstag ab 11.15 Uhr an Kasse 1 des blaugelben Kassencontainers am Osteingang abholen.

Darf Bier mit Alkohol ausgeschenkt werden?

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf bei der Partie Bier mit Alkohol anbieten.

Gästefans: Der künftige Gästeblock auf der Südtribüne bleibt geschlossen. Die wenigen erwarteten Zuschauer aus Greifswald werden in einem Bereich der Osttribüne untergebracht.

Fernsehen: Eine Live-Übertragung der Partie ist nicht geplant.

