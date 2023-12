FC Carl Zeiss Jena: Vorne kein Spitzenteam

Die Thüringer stellen eine der besten Abwehrreihen der Regionalliga. Trotzdem reicht es nur zu einem Mittelfeldplatz.

Nur 14 Gegentore in 16 Spielen: In der Defensive zählt der FC Carl Zeiss Jena ohne Fragen zu den besten Teams in der Regionalliga. Doch der Angriffsmotor stottert gehörig. Erst 21 Treffer erzielten die Mannen von Trainer René Klingbeil. Deswegen kommt die erste Niederlage seit Ende September auch wenig überraschend.

Schon in den zurückliegenden Wochen wurden die Probleme in der Offensive ersichtlich. Und dass auch der FCC irgendwann wieder ein Gegentor kassieren würde, war klar. Das Defizit ist allen bewusst, wie die Aussagen von Kevin Kunz und Nils Butzen zeigen. Auch schon in der vergangenen Saison tat sich der FC Carl Zeiss nicht durch Hurra-Fußball hervor.

Dass es bis heute allerdings nicht gelungen ist, Lösungen zu finden, müssen sich die Verantwortlichen vorwerfen lassen. Außer Elias Löder konnte bisher kein Sommerzugang seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. Und auch bei etablierten Offensivkräften ist keine Weiterentwicklung zu erkennen. Schade. Mit einer treffsicheren Angriffsreihe wäre für die Saalestädter nämlich deutlich mehr drin.