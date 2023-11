FC Carl Zeiss Jena: Wie Junioren den Sprung in die erste Mannschaft schaffen

Jena. Maurice Hehne hat wertvolle Erfahrungen beim SV Werder Bremen gesammelt: Wie er nun in Jena seine jüngeren Mitspieler unterstützt.

Maurice Hehne gehört zu jenen Vorbildern in der Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena, die als gutes Beispiel fürs Nachwuchskonzept taugen: Der 26-Jährige durchlief über viele Jahre die Nachwuchs­abteilung der Jenaer und gehört heute zu den Stützen in der Regionalliga-Mannschaft. Geht es nach ihm, möchte er langfristig beim FCC bleiben, verriet er im Video-Interview.

Schon heute zählt er zu den Führungsspielern, die jungen Fußballern wertvolle Tipps geben. Aktuell gehört Stürmer Benjamin Zank der Startelf an. „Das hat er sich durch Leistung erarbeitet“, sagt Hehne und lobt das Talent. „Wir geben ihm Tipps, was er besser machen kann. Er nimmt sich das an.“ Das Tor bei Energie Cottbus habe er super erspielt. „Und er ist 13 Kilometer gelaufen. Daran sieht man, was er für ein Potenzial hat.“

Beim SV Werder Bremen wichtige Erfahrungen gesammelt

Hehne zehrt von seinen Erfahrungen, die er in der Nachwuchs­abteilung des SV Werder Bremen gesammelt hat. Mit 16 Jahren entschloss er sich, ins Leistungszentrum des Bundesligisten zu wechseln. „Ich wollte noch einmal etwas anderes sehen“, sagt Hehne, der vom dortigen Umfeld profitierte. Während die Jenaer Nachwuchsteams vor allem Fahrstuhlmannschaften waren, spielte der Werder-Nachwuchs konstant auf höchstem Niveau. „Mein Ziel war es, Bundesliga-Spieler zu werden“, sagt Hehne. Obwohl dies nicht geklappt habe, bringe er viele Erkenntnisse mit.

Doch was braucht es, um sich als Junior bei der ersten Mannschaft durchzusetzen? „Die Robustheit, sich körperlich auf den Männerfußball einzustellen“, sagt Hehne und fügt an: „Man muss schneller denken und ein Spiel lesen können.“ Zugleich sollten die Talente den Spielwitz aus der Jugend reinbringen. Diese Mischung sei ein gutes Erfolgsrezept.

Interview mit FCC-Abwehrspieler Maurice Hehne vor der Partie beim Berliner AK

Nachwuchs nicht nur auf dem Spielfeld im Fokus

Der Nachwuchs steht aber nicht nur beim FCC für Hehne im Fokus. Nach dem Spiel peilt er oft als erstes die Tribüne an, um seine sechs Monate alte Tochter zu knuddeln. Er bezeichnet sie als „Glücksbringer“ und lässt ihre Eltern nachts auch verhältnismäßig lang schlafen. Überhaupt funktioniert die Aufgabenteilung: Hehne spielt tagsüber mit seiner Tochter und geht mit ihr spazieren. Die Familie hat ein Eigenheim bezogen und stellt sich auf viele weitere Jahre in Jena ein.

Fürs Spiel am Freitagabend gegen den Berliner AK hat Hehne ebenfalls ein Rezept parat: „Wir dürfen die Tabellensituation nicht ernstnehmen und müssen die gleiche Leistung wie zuletzt abrufen.“ Ob das gelingt, zeigen wir am Freitag ab 18.50 Uhr in der Live-Übertragung.

