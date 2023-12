FC Carl Zeiss Jena zittert sich im kleinen Derby zum Sieg

Jena Bei Minusgraden schlägt der FCC den ZFC Meuselwitz knapp und übersteht eine stürmische Schlussphase. Die Partie im Schnellcheck:

Fazit: Der FC Carl Zeiss Jena hat sich zu einem Sieg im kleinen Thüringen-Derby gezittert. Nach ausgeglichener erster Halbzeit gegen den ZFC Meuselwitz reichte den Saalestädtern eine starke Phase zu Beginn der zweiten Hälfte. Die Meuselwitzer wachten zu spät auf. Damit ist der FCC aktuell wieder beste Thüringer Verein in der Tabelle der Fußball-Regionalliga Nordost.

Spielverlauf: In der Anfangsphase auf dem gut beräumten, aber rutschigen Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld hatten die Gäste von der Schnauder bei drei Grad minus zunächst die größeren Spielanteile. Die Elf von Coach Georg-Martin Leopold presste hoch, während sich die Jenaer etwas zurückzogen. In Sachen Chancen war der Spielbeginn aber durchaus ausgeglichen. Während Jenas Maximilian Krauß, der nach seiner Rotsperre wieder mitwirken konnten, bei seiner Hereingabe keinen Abnehmer fand (7. Minute), war es auf der anderen Seite ZFC-Kicker Amer Kadric, der einen ersten Schuss aufs FCC-Tor abgab (9.).

Im Anschluss wurde der FC Carl Zeiss besser, auch wenn klare Torchancen Mangelware blieben. Meuselwitz-Keeper Lukas Sedlak hatte mit den Abschlüssen von Nils Butzen (18.) und Krauß (20.) keine Probleme. Deutlich aussichtsreicher war die Chance auf die Jenaer Führung in der 32. Minute, als Pasqual Verkamp allein auf Sedlak zulief, im Ex-Jenaer aber wiederum seinen Meister fand. Auch die Meuselwitzer waren bemüht, auf dem glatten Untergrund blieb in den Offensivaktionen aber bei beiden Vereinen vieles Stückwerk. So war das 0:0 zur Pause durchaus leistungsgerecht.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Hausherren den besseren Start. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn durfte der Großteil der 3806 Zuschauer jubeln. Jenas Ken Gipson setzte sich klasse auf der rechten Seiten durch und passte flach in den ZFC-Strafraum. Elias Löder spitzelte den Ball durch die Beine von Sedlak zur FCC-Führung (50.). Nur drei Minuten später hatte Krauß das 2:0 auf dem Fuß, doch der Meuselwitzer Torhüter konnte seinen Schuss diesmal noch entscheidend abfälschen.

Der ZFC musste jetzt mehr tun, wollte er in der Tabelle vor den Jenaern bleiben. Doch viel fiel den Zipsendorfern nicht ein. Die Gastgeber kontrollierten die Partie. Immerhin - nach einem Freistoß von Luca Bürger verpasste ZFC-Kicker Leon Schmökel den Ausgleich nur knapp (76.).

In den Schlussminuten setzte leichter Schneefall ein. Der Unterhaltungswert vom auf dem Platz Dargebotenen blieb derweil lange überschaubar, ehe es noch einmal hektisch wurde. Die Jenaer hätten zunächst in der 83. Minute fast ihre Führung erhöht, aber die Gäste konnte den Ball in höchster Not noch auf der Linie klären. Auf der anderen Seite ließ der ZFC einen Bürger-Freistoß aus aussichtsreicher Position ungenutzt (87.). Die Meuselwitzer versuchten noch einmal alles, selbst Keeper Sedlak ging mit nach vorn, schafften den Ausgleich aber nicht mehr. So blieb es beim knappen FCC-Sieg.

Tor: 1:0 Löder (50.).

Startaufstellungen von Jena und Meuselwitz

FC Carl Zeiss Jena: Kunz - Hehne, Halili, Strietzel, Butzen - Lämmel, Schau - Gipson, Löder, Krauß - Verkamp.

ZFC Meuselwitz: Sedlak - Pistol, Schmökel, Raithel, Bürger - Trübenbach, Kadric, Eckardt, Bock - Ulrich, Hansch.

Helfer beräumen am Vormittag das Spielfeld

Arbeitseinsatz am Vormittag: FCC-Trainer René Klingbeil wollte unbedingt spielen, damit seine Mannschaft im Rhythmus bleibt. Deswegen konnten auch die Schneefälle in der Nacht den Jena-Trainer nicht stoppen, der am Samstagvormittag selbst zum Schneeschieber griff und das Spielfeld und Stadion beräumte. Natürlich hatte er dabei tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Helfern. So war das kleine Thüringen-Derby das einzige Regionalliga-Spiel, das am 16. Spieltag der Nordost-Staffel regulär ausgetragen werden konnten.

Trainer René Klingbeil (Mitte) beräumt mit Fans und Mitarbeiter den Platz im Jenaer Stadion vom Schnee. Foto: Nico Leistner / FC Carl Zeiss Jena

Das nächste Spiel: Steht für beide Thüringer Vereine am Sonntag, 10. Dezember, an. Der FC Carl Zeiss Jena ist bei Aufsteiger FC Eilenburg gefordert (Beginn 13 Uhr). Der ZFC Meuselwitz empfängt den Greifswalder FC (Beginn 13.30 Uhr). Natürlich nur insofern die Witterungsbedingungen mitspielen.