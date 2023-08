FC Energie Cottbus vs. FC Rot-Weiss Erfurt , Dennis Slamar (Cottbus) und Torschütze Til Linus Schwarz (Erfurt) im Zweikampf.

FC Rot-Weiß Erfurt erkämpft sich ein 1:1 in Cottbus

Cottbus/Erfurt. Im ersten Auswärtsspiel der Saison hat der FC Rot-Weiß Erfurt beim Regionalliga-Meister FC Energie Cottbus ein 1:1 erkämpft. Vom schnellen Rückstand ließ sich die Mannschaft nicht beirren.

Den letzten Auswärtssieg in Cottbus schaffte Erfurt vor 32 Jahren. Aber das 1:1 (0:1) gegen den FC Energie bedeutete für die Thüringer immerhin einen Teilerfolg, zumal die Mannschaft vor 7023 Zuschauern im Stadion der Freundschaft sehr früh in Rückstand geraten war.

Erfurt begann die Partie mit einer Änderung im Aufgebot im Vergleich zum Auftakt gegen Rostock II (2:0). Diesmal begann Neuzugang Maximilian Pronichev gegen seinen Ex-Verein. Dafür fehlte Caniggia Elva, der wegen seiner muskulären Probleme erst gar nicht auf der Bank saß.

Cottbus trifft früh gegen Erfurt

Cottbus entwickelte schnell viel Druck. So gelang früh der erste Treffer. Erst rutschte Cedric Euschen im Erfurter Strafraum noch am Ball vorbei (6.) – zum Glück für den FC Rot-Weiß. Wenig später fiel das Tor aus einer Situation heraus, in der man es nicht erwarten konnte. Tim Heike stand weit im rechten Halbraum, zog aber einfach mal ab und überlistete aus spitzem Winkel damit Rot-Weiß-Schlussmann Lukas Schellenberg, der die kurze Ecke nicht zumachen konnte (9.).

Die Ankündigung von Trainer Fabian Gerber, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen und selbst Nadelstiche zu setzen, war damit zunichte gemacht. Das erste Mal kam Erfurt nach 17 Minuten gefährlich vor das Cottbuser Tor. Aber Romarjo Hajrulla brachte den sehenswert hereingespielten Ball von Pronichev nicht unter Kontrolle.

Badu hat die erste Chance zum Ausgleich für RWE

Nach 20 Minuten wurde Erfurt mutiger und erarbeitete sich auch mehr Ballbesitz. Cottbus jedoch blieb gefährlich und hatte bei Euschens Schuss ans Außennetz ein weiteres Mal den Torschrei auf den Lippen (31.). Auf der anderen Seite kam Rot-Weiß dank der Mithilfe des Gegners zu einer Torchance. Als der Cottbuser Dominik Pelivan den Ball verlor, schaltete Malcolm Badu am schnellsten. Aber sein Lupfer verfehlte das Tor (34.).

Erfurt kam druckvoller aus der Kabine und wurde tatsächlich belohnt. Nach einem Freistoß von Sidny Cabral aus 20 Metern bekam Cottbus den Ball nicht entscheidend aus dem eigenen Strafraum. Dafür stand Til Schwarz goldrichtig und nahm das Geschenk an. Der 23-Jährige hämmerte aus Nahdistanz den Ball zum Ausgleich ins Netz (52.) und erzielte damit sein erstes Regionalliga-Tor für Erfurt.

Die Zuschauer erlebten nun einen offenen Schlagabtausch, beide Mannschaften wollten den Sieg. So hatte Euschen für seine Cottbuser Elf einmal mehr einen Treffer auf dem Fuß, aber sein Schuss verfehlte den Erfurter Kasten (68.). Das Duell war bis in die letzte Minute heiß umkämpft, was auch die insgesamt acht Gelben Karten zeigten. Ein Tor gelang allerdings keiner Mannschaft mehr.