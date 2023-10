FC Rot-Weiß Erfurt verspielt Führung in Greifswald

Greifswald. Beim Greifswalder FC hat Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt eine Führung verspielt und einen durchaus möglichen Auswärtssieg aus der Hand gegeben. Immerhin reicht es zur Punkteteilung.

Beim noch unbesiegten Greifswalder FC hat sich der FC Rot-Weiß Erfurt mit einem 1:1 (1:0) zumindest einen Punkt erkämpft. Allerdings wäre für die Thüringer ein Sieg möglich gewesen. So bleibt Erfurt im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Im Startaufgebot gab es eine Veränderung. Für den angeschlagenen Robbie Felßberg rückte wieder Sidny Cabral in die Startformation. Dafür reisten die erkrankten Kay Seidemann und Malcolm Badu erst gar nicht in den Norden mit. Und auch das Debüt von Romain Gall fand nicht statt. Der US-Amerikaner fehlte aufgrund einer Verletzung.

Greifswald trat als ungeschlagener Tabellenführer mit der Empfehlung von zwölf Toren in den vergangenen drei Spielen an. Can Coskun zog schon nach drei Minuten aus 20 Metern ab und setzte damit das erste Signal der Gastgeber.

Aber einen Sturmlauf aufs Erfurter Tor gab es danach keineswegs. Die Rot-Weiß-Defensive war gut organisiert und ließ dem Gastgeber kaum Chancen. Lange spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Erfurts Offensivbemühungen blieben zunächst noch ohne Wirkung. Artur Mergel probierte es mal von der Mittellinie, als Torhüter Jakub Jakubov zu weit vor seinem Kasten stand (7.). Und auch die Hereingabe von Kwabe Schulz brachte Greifswald nicht in Gefahr (9.).

Aber Rot-Weiß ließ nicht locker. Caniggia Elva setzte zum Schuss an, als der Gegner den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam (28.). Noch scheiterte der Angreifer. Doch dann reagierte er gedankenschnell. Der Eckball von Maximilian Pronichev verlängerte ein Greifswalder auf Elva, der eiskalt aus einem Meter einschob und seinen zweiten Saisontreffer wie stets mit einem Salto bejubelte (36.). Greifswald verstärkte nun den Druck, kam vor der Pause noch zu drei Eckbällen. Mit Glück, Geschick und Torhüter Lukas Schellenberg verhinderte der FC Rot-Weiß jedoch den Ausgleich.

Zwei Erfurter haben erneute Führung in Greifswald auf dem Fuß

Aber direkt nach der Pause gelang Greifswald dann doch der erste Treffer, als Schulz eine Flanke von der rechten Seite nicht verhindern konnte. Der Ball flog über alle Erfurter Abwehrspieler und Schlussmann Schellenberg hinweg zu Manasse Eshele, der unbedrängt die Kugel über die Linie schob (49.).

Das Tor beflügelte die Gastgeber, aber Erfurt wehrte sich. Cabral hatte das zweite Tor auf dem Fuß, scheiterte allerdings an Torwart Jakubov, der sich im letzten Moment in den Schuss warf und so einen Gegentreffer verhinderte (56.).

Rot-Weiß war nun sogar dominierend und ließ sich auch nach dem Gegentor nicht einschnüren – und hätte den nächsten Treffer erzielen müssen. Aber der eingewechselte Maxime Langner scheiterte völlig freistehend am Greifswalder Schlussmann (82.). Dann hatte Erfurt Pech, als Mike Eglseder im Strafraum ein Handspiel unterlief. Der Elfmeterpfiff blieb aber aus (85.). Gelb-Rot gegen Til Schwarz fiel nicht mehr ins Gewicht (90.+2). So blieb es beim Remis.