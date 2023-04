FC Rot-Weiß nach Sieg gegen Halberstadt zurück an der Spitze

Erfurt. Mit 2:0 setzte sich am Sonntagnachmittag der FC Rot-Weiß Erfurt im heimischen Steigerwaldstadion gegen Germania Halberstadt durch. Denkbar knapp führen sie nun die Tabelle wieder an.

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft seine Pflichtaufgabe erfüllt. Mit dem 2:0 gegen Halberstadt übernahm der Aufsteiger vorerst wieder die Tabellenführung.

Im Fernduell mit Energie Cottbus hat der FC Rot-Weiß Erfurt mit dem 2:0 (1:0) vorgelegt und durch die mehr geschossenen Tore vorerst wieder die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost übernommen. Die Lausitzer sind nun am kommenden Dienstag zu Hause gegen den BFC Dynamo gefordert. Gegen den BFC verlor Erfurt am vergangenen Spieltag mit 1:2.

Den ersten Eckball für Erfurt gab es schon nach 35 Sekunden. Eineinhalb Minuten später prüfte Kay Seidemann den Halberstädter Torhüter Lukas Cichos an dessen alter Wirkungsstätte zum ersten Mal: Rot-Weiß machte vor 5342 Zuschauern sehr schnell deutlich, dass man mit einem frühen Tor das Kommando übernehmen wollte.

Halberstadt als Tabellenvorletzter der Regionalliga stellte sich zwar nicht hinten rein, aber den meisten Ballbesitz hatte der FC Rot-Weiß – und schaffte tatsächlich wie erhofft die frühe Führung. Ein herrliches Zuspiel von Seidemann nahm Robbie Felßberg auf, der den Ball mustergültig in den Strafraum bugsierte. Patrick Nkoa brauchte dort völlig freistehend nur noch mit dem Kopf einnicken (11.) und jubelte über seinen vierten Saisontreffer.

Erfurt stellt die Weichen in der zweiten Halbzeit auf Sieg

Später blieben die Gastgeber dominierend, aber der zweite Treffer fiel zunächst nicht. Den Erfurtern unterliefen einige Zuspielfehler, eine Unsicherheit nach dem jüngsten 1:2 gegen den BFC Dynamo war unverkennbar. Die beste Möglichkeit besaß Seidemann, als er in der 33. Minute die gegnerische Abwehr austanzte, sein Schuss dann aber knapp das Tor verfehlte. Die Gäste suchten ebenso ihre Chancen, die RWE-Abwehr allerdings stand sicher.

Für den zweiten Treffer war eine deutliche Steigerung notwendig und Rot-Weiß lieferte. Einen Ballverlust von Fynn Kleeschätzky nutzte Erik Weinhauer zu einem Zuspiel auf Artur Mergel, der sich schließlich im Eins-zu-Eins-Duell gegen Germania-Schlussmann Cichos behauptete (48.). Das Tor direkt nach der Pause verhinderte eine Zitterpartie, zumal sich Halberstadt auch in Halbzeit zwei keineswegs versteckte.

Durch das zweite Tor ergaben sich zwar mehr Räume für Erfurt. Allerdings tat sich Rot-Weiß auch danach ziemlich schwer, mit spielerischem Glanz zu weiteren Möglichkeiten zu kommen. Kapitän Andrej Startsev zwang derweil mit einem 20-Meter-Knaller Halberstadts Schlussmann zu einer Glanztat (57.). Die Einzelaktion von Nazzareno Ciccarelli in der 81. Minute stellte keine Gefahr für den Gegner dar. Das Wichtigste jedoch: Erfurt bleibt durch den Sieg im Titelrennen.