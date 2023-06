Nationalspieler ist Neuzugang Nummer sieben beim FC Rot-Weiß Erfurt– und wer geht?

Erfurt. Die Mannschaft des FC Rot-Weiß bekommt ein anderes Gesicht. Neuzugang Nummer sieben steht fest. Wer die Erfurter verlassen wird, ist dagegen noch offen.

Neuzugang Nummer sieben beim FC Rot-Weiß Erfurt ist fix: Von Greuther Fürth II kommt der litauische Außenverteidiger Natanas Zebrauskas zum Fußball-Regionalligisten. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und ist laut Fabian Gerber „ein wichtiges Puzzleteil unserer Defensive für die nächste Saison“. Laut des Cheftrainers hat der junge Mann „alles, was es auf dieser Position braucht: Er ist schnell, pressingresistent und stark im Passspiel.“

Zebrauskas war 2018 von seinem Heimatverein Banga Gargzdai nach Deutschland gekommen. Er spielte bei den B-Junioren des 1. FC Nürnberg und schaffte auch den Sprung in die A-Junioren-Bundesliga. Das Abwehrtalent entschied sich allerdings nach der Saison 2020/21 für einen Wechsel zum fränkischen Rivalen Greuther Fürth. Dort brachte er es in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 45 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Im September 2022 feierte Zebrauskas sein Debüt in Litauens A-Nationalmannschaft, für die er bisher drei Partien bestritt.

Zebrauskas freut sich auf erstes Heimspiel

Seinem Wechsel nach Erfurt sieht der 1,85 Meter große Spieler voller Vorfreude entgegen: „Dass ich in der kommenden Saison für Rot-Weiß auflaufe, freut mich riesig. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison bestreiten können. Besonders freue ich mich auf mein erstes Heimspiel!“, sagt Zebrauskas.

Der personelle Umbruch in der Erfurter Mannschaft fällt damit größer als erwartet aus. Den bisherigen sieben Neuzugängen sollen noch weitere folgen. Dagegen stehen erst drei Abgänge fest: Aaron Manu (zu Drittligist Rot-Weiss Essen), Calvin Tshilumba und Zeke Zambrano. Wer den Verein zudem verlassen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Die Verträge von Abou Ballo und Osayamen Osawe laufen beispielsweise aus. Die Saisonvorbereitung startet am kommenden Mittwoch um 17 Uhr im Gebreite.