Feuerzeug geworfen: Nordostdeutscher Fußballverband ermittelt gegen FC Carl Zeiss Jena

Jena. Das Regionalliga-Spiel gegen Lok Leipzig hat ein Nachspiel: Warum es auch für Zuschauer teuer werden kann.

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat Ermittlungen wegen des Feuerzeug-Wurfes in den Innenraum des Ernst-Abbe-Sportfeldes aufgenommen.

In der Nachspielzeit der Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig (2:3) war von der Nordtribüne ein gelbes Feuerzeug in Richtung des Leipziger Torwart Niclas Müller geflogen. Schiedsrichter Henry Müller sicherte den Gegenstand und brachte ihn zur Jenaer Trainerbank. Derweil bat der Stadionsprecher die Zuschauer, das Werfen von Gegenständen in den Innenraum zu unterlassen.

FC Carl Zeiss Jena setzt auf die Vernunft der Anhänger

Vor allem von den neuen Tribünen der Arena befindet sich das Spielfeld in Reichweite. Bei Eckbällen vorm Jenaer Block schützen Ordner mit Schirmen die gegnerischen Spieler. Der FC Carl Zeiss hofft auf die Vernunft aller Anhänger, damit solche Würfe künftig unterbleiben.

Schiedsrichter Henry Müller hat das Feuerzeug gesichert. Foto: Tino Zippel

„Gegenstände in den Innenraum zu werfen, ist absolut inakzeptabel, wird entsprechend verfolgt und bei Feststellung des Täters vereinsseitig geahndet“, sagt Sprecher Andreas Trautmann. „Der Werfer muss mit der Umlage möglicher Verbandsstrafen – und diese können empfindlich sein – und einem Hausverbot rechnen.“

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat sich bereits gemeldet

Trautmann bestätigt, dass der NOFV die Jenaer bereits zu einer Stellungnahme aufgefordert hat. „Dem werden wir auch fristgerecht nachkommen“, sagt Trautmann.

Der Fußballverband hatte im Sommer die Möglichkeit geschaffen, höhere Strafen zu verhängen. Waren bislang Strafen bis zu 20.000 Euro möglich, kann das NOFV-Sportgericht künftig Geldstrafen bis zu 50.000 Euro aussprechen, falls der Ordnungsdienst nicht ausreichte oder Schiedsrichter attackiert wurden. Darüber hinaus sind der Zuschauerausschluss oder Geisterspiele möglich.

Bei uns im Livestream: BFC Dynamo gegen FC Carl Zeiss Jena (Freitag um 19 Uhr)

FC Carl Zeiss Jena: „Wenn einer an die Wand genagelt werden soll, dann macht das bitte mit mir“

Warum der FC Carl Zeiss Jena den Schiedsrichter Henry Müller schon erfolgreich abgelehnt hat