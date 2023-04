Historische Bilder: SC Motor Jena feierte vor 60 Jahren den ersten DDR-Meistertitel

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat ein Jubiläum zu feiern. Wir haben ein besonderes Mannschaftsfoto im Archiv gefunden.

Die erste DDR-Meisterschaft des Vorläufers des FC Carl Zeiss Jena jährt sich zum 60. Mal: Am 27. April 1963 errang der SC Motor Jena den Fußballmeistertitel. Das entscheidende Spiel sahen an dem Tag 25.000 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Die Jenaer hatten an diesem Tag den SC Empor Rostock zu Gast, der auf dem zweiten Tabellenplatz stand. Der von Georg Buschner trainierte SC Motor ging mit vier Punkten Vorsprung in das Duell am vorletzten Spieltag der Oberliga. Die Jenaer kamen perfekt in die Partie. Roland Ducke legte für Peter Ducke auf, der nach 40 Sekunden zum 1:0 einnetzte.

Helmut Müller erzielt das Siegtor

Rostock musste nach einem Platzverweis für Wolfgang Bartels in Unterzahl spielen, kam aber trotzdem zu vielen Chancen. Eine nutzte Dieter Wruck zum Ausgleich. In der 78. Minute erzielte Helmut Müller den 2:1-Siegtreffer für den SC Motor Jena. Die Meistermannschaft wurde vor der Kulisse der Kernberge abgelichtet.

Der SC Motor Jena wurde Deutscher Meister 1963. Hinten von links: Clubleiter Eberhard Schindler, Betreuer Erich Meusel, Heinz Hergert, Peter Ducke, Heinz Marx, Franz Röhrer, Diethard Stricksner, Hilmar Ahnert, Siegfried Woitzat, Helmut Müller, Roland Ducke, Masseur Hans Geßner und Cheftrainer Georg Buschner Vorn von links: Dieter Lange, Peter Rock, Harald Fritzsche, Walter Eglmeyer, Hans-Joachim Otto und Horst Kirsch. Foto: Archiv unserer Zeitung

Nach der Meisterschaft 1963 folgten noch Meistertitel in den Jahren 1968 und 1970. Neunmal waren die Jenaer Vizemeister in der Oberliga und holten fünfmal den dritten Platz. Den FDGB-Pokal gewann der Club in den Jahren 1960, 1972, 1974 und 1980. Größter Erfolg war der Einzug ins Endspiel des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1981, das mit eine 1:2-Niederlage gegen Dinamo Tiflis endete.

Live-Übertragung der Partie beim Berliner AK

Heute spielen die Jenaer in der viertklassigen Regionalliga und müssen am Freitag das nächste Auswärtsspiel beim Berliner AK bestreiten. Die Partie wird live auf unserer Internetseite übertragen. Derweil laufen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. Zwei Spieler haben ihre Verträge im Ernst-Abbe-Sportfeld verlängert. Ein Wunschspieler gab ebenfalls bereits seine Zusage, ins Paradies zu kommen.

