Hoffnung auf baldigen Aufwärtstrend beim FC Carl Zeiss Jena: „Ich sehe, was wir können“

Jena. Fynn Kleeschätzky verrät, warum er nicht früher zum FC Carl Zeiss Jena gekommen ist und was er beim Absteiger Germania Halberstadt gelernt hat.

„Es wird ein robustes Spiel. Zweikampfbetont“, sagt Fynn Kleeschätzky, Verteidiger des FC Carl Zeiss Jena, der am Freitagabend mit seinem Team beim BFC Dynamo in Berlin antritt (Anstoß 19 Uhr). Der 22-Jährige hat gute Chancen, nach seinem Ligadebüt erneut in der Startelf zu stehen.

Gegen Lok Leipzig ersetzte Kleeschätzky den verletzten Marcel Hoppe als linken Außenverteidiger. „Über das Debüt habe ich mich gefreut, nicht aber übers Ergebnis“, sagt Kleeschätzky. „Wir haben Aufwand getrieben. Das sah gut aus in der ersten Halbzeit, aber wir müssen am Ende die Tore machen.“ So kam es anders und die Leipziger entführten die drei Punkte.

Aufbauen auf der guten Spielleistung

Trotz des Fehlstarts glaubt der Verteidiger daran, dass sich die Mannschaft noch weiter nach oben arbeiten kann. Die Spielleistung sei ordentlich gewesen, darauf könne sein Team aufbauen. „Ich sehe, was wir können“, sagt Kleeschätzky, der im Sommer von Germania Halberstadt nach Jena gewechselt ist. Beim FC Carl Zeiss hatten sie ihn aber schon länger auf den Schirm.

Beim Startelfdebüt gegen Lok Leipzig: Fynn Kleeschätzky bewacht den Leipziger Spieler Tobias Dombrowa (links). Foto: Tino Zippel

Er entschied sich dennoch im Winter für den Abstiegskandidaten, weil er unbedingt Spielpraxis und Selbstbewusstsein sammeln wollte. „Dort habe ich das Verteidigen noch einmal neu gelernt.“ Gegen den FC Carl Zeiss sah das Team aber keinen Stich und verlor mit 0:5. „Ich war von der Dynamik und dem Spiel von Jena beeindruckt“, gesteht Kleeschätzky. Umso mehr freute er sich über die Anfrage aus Jena, will hier „noch einmal den nächsten Schritt machen“. Sein Ziel bleibt, die dritte Liga zu erreichen und sich vielleicht den Traum vom Profifußball zu erfüllen.

In der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg groß geworden

Dem war er schon ganz nah, als er den Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg durchlaufen hat. Bei den A-Junioren gehörte er zum Team, das die Staffelmeisterschaft in der Bundesliga feierte. Doch Verletzungen warfen ihn zurück, so dass er über den 1. FC Kaiserslautern, den VfB Lübeck, Hannover 96 II und eben Halberstadt den Weg nach Jena fand.

Der BFC Dynamo hat schon zwei Siege und ein Unentschieden geholt. „Die spielen ordentlichen Fußball“, sagt Kleeschätzky vorm Duell, das live auf unserer Internetseite übertragen wird.

