Insolvenzverwalter des FC Rot-Weiß Erfurt zieht 69 Klagen zurück

Erfurt. Frühere Arbeitnehmer und Partner des Vereins können ebenso aufatmen wie öffentliche Institutionen.

Insgesamt 69 der von ihm auf den Weg gebrachten Anfechtungsklagen wird der Insolvenzverwalter des FC Rot-Weiß Erfurt nicht weiter verfolgen. Dies betrifft sowohl frühere Arbeitnehmer und Partner des Vereins sowie öffentliche Institutionen. Hintergrund sind fehlende Erfolgsaussichten in den sogenannten Prozesskostenhilfe-Verfahren. Laut Volker Reinhardt hätte eine veränderte Rechtssprechung die Position der Gläubiger gestärkt.

Allerdings geht er davon aus, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anfechtung in vielen Fällen weiterhin vorliegen. Die Verfahren sollen ebenso weitergeführt werden wie jene Fälle, in denen die Gerichte schon Prozesskostenhilfe gewährt haben. Ziel ist die Rückerstattung von gezahlten Geldern. Die Klagen basieren auf dem Vorwurf, die jeweiligen Vertragspartner hätten trotz erbrachter Leistungen von 2014 bis zur Insolvenzeröffnung 2018 kein Geld vom Verein annehmen dürfen, da ihnen dessen finanzielle Schieflage bekannt gewesen sein muss. Sein eingereichter Insolvenzplan, so Reinhardt, werde durch die Veränderungen nicht tangiert.

Reinhardt soll den Gläubigern in Millionenhöhe geschadet haben

Doch ob dieser überhaupt zur Abstimmung durch die Gläubigerversammlung kommt, ist offen. Ein gerichtlich bestelltes Gutachten belastet den Insolvenzverwalter schwer. Er soll den Gläubigern in Millionenhöhe geschadet sowie Gericht und Gläubiger falsch informiert haben. In den nächsten Tagen wird die Entscheidung des Amtsgerichts erwartet, ob Reinhardt abgesetzt oder ein Sonderinsolvenzverwalter berufen und ihm zur Seite gestellt wird.

Sportlich stehen in dieser Woche für den FC Rot-Weiß zwei Heimauftritte auf dem Programm: Im Nachholspiel am Dienstag, 19 Uhr, ge­gen Luckenwalde sowie am Samstag, 13 Uhr, gegen Viktoria Berlin will das Team die Tabellenführung behaupten. Für die Partie gegen den Drittliga-Absteiger verlost unsere Zeitung 5 x 2 Karten auf der Haupttribüne.

