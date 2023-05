Kein neues Angebot in Jena: Vasileios Dedidis verlässt FC Carl Zeiss Jena

Jena. Acht Tore hat Vasileios Dedidis in dieser Saison erzielt. Nun wechselt er zu einem Ligakonkurrenten.

Ein Stürmer verlässt den FC Carl Zeiss Jena in Richtung Berlin: Wie der BFC Dynamo am Mittwoch mitgeteilt hat, sicherte er sich die Dienste von Vasileios Dedidis. Der 23-Jährige hatte in Jena kein Vertragsangebot erhalten und schließt sich dem Regionalligisten aus der Hauptstadt an.

Dedidis hatte in dieser Saison 22 Spiele für den FCC absolviert und acht Tore erzielt. Trainer Heiner Backhaus beschreibt den Zugang als wuchtigen Stürmer, der viel Tempo ins Spiel bringt und beim BFC Dynamo den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte.

Trainerteam in Jena hatte sich gegen eine Verlängerung ausgesprochen

In Jena hatte sich das Trainerteam gegen eine weitere Vertragsverlängerung des Eigengewächses ausgesprochen, der zuletzt im Sommer 2022 einen Vertrag für eine Spielzeit erhalten hatte. Hintergrund soll dessen Verletzungsanfälligkeit und die damit einhergehende Belastungsfähigkeit im Training sein. Zudem gilt Dedidis als Spieler, der viel Aufmerksamkeit der Trainer verlangt.

Gegen den Chemnitzer FC wurde Vasileios Dedidis (rechts) eingewechselt. Foto: Tino Zippel

In der Gesamtbilanz von Dedidis stehen 53 Regionalliga-Einsätze für Jena, in denen er 15 Tore erzielt hat. Er kam darüber hinaus in fünf Drittliga-Spielen (kein Tor) zum Zug. Im Thüringenpokal war er bei zwölf Einsätzen neun Mal erfolgreich.

Bruder bleibt dem FC Carl Zeiss Jena erhalten

Im Gegensatz zu Vasileios Dedidis hat sein Bruder Alexios Dedidis, der als Torwart im Kader steht, einen neuen Vertrag erhalten. Er ist derzeit der Ersatzmann hinter Kevin Kunz, hat ihn aber bei den Einsätzen in dieser Saison sehr gut vertreten.

