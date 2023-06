Klare Ansage von Trainer des FC Carl Zeiss Jena: „Er muss sein Potenzial besser abrufen“

Jena. Cheftrainer René Klingbeil hat klare Erwartungen in der Vorbereitung. Vor allem von einem FCC-Spieler erwartet er „einen Schritt nach vorn“.

Seit einem Jahr gehört Oleksii Ohurtsov (20) aus der Ukraine dem Kader der ersten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena an. Bislang hat der Mittelfeldspieler den Durchbruch nicht geschafft und kam nur zu Kurzeinsätzen. Wie ist nun seine Perspektive?

„Oleksii Ohurtsov hat viel Potenzial“, sagt Trainer René Klingbeil. Deshalb war vor Jahresfrist auch die Entscheidung gefallen, dem Kriegsflüchtling einen Vertrag über drei Jahre anzubieten. Ohurtsov hatte in seiner Heimat für Metalist Charkiw gespielt und stand dort kurz vor seinem ersten Einsatz in der ersten Liga, als Russland den Krieg begann. Mit seiner Schwester und deren kleiner Tochter flüchtete er in den Westen des Landes, immer in der Hoffnung, alsbald zurückkehren zu können.

Bislang kein Einsatz in der Startelf bei Punktspielen

Doch als sich abzeichnete, dass der Krieg länger dauern wird, zog es ihn zu seiner Freundin nach Pößneck, von wo sie ihn zum FC Carl Zeiss lotsten. Bislang kam er in elf Regionalliga-Spielen zu Kurzeinsätzen. Jenen gegen den Berliner AK krönte er mit einem Tor. Doch in die Startelf hat er es bislang nicht geschafft.

Oleksii Ohurtsov (FC Carl Zeiss Jena, vorn) geht in einen Zweikampf mit Tobias Dombrowa (Lok Leipzig). Foto: Tino Zippel

„Er muss sein Potenzial besser abrufen“, sagt Klingbeil, spürt aber auch, dass die Lage im Heimatland seinen Spieler stark belastet. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Ohurtsov davon berichtet, mit welchem Kummer er die Nachrichten seiner Familie aus der Ukraine aufnimmt. Parallel lernt er Deutsch und studiert online an einer ukrainischen Universität Jura.

Klingbeil: Es ist der richtige Zeitpunkt, Gas zu geben

Dennoch setzt Klingbeil nun höhere sportliche Erwartungen in ihn. „Die Schonfrist ist vorbei. Ich hoffe sehr, dass er einen Schritt nach vorn macht.“ Die anstehende Vorbereitung biete eine gute Gelegenheit, sich zu empfehlen. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um Gas zu geben“, sagt der Trainer auch mit Blick auf den gestiegenen Konkurrenzkampf im Kader. Die Vorbereitung startet am nächsten Montag.

