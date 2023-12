Kommentar: Unschöne Bescherung für den FC Carl Zeiss Jena

Jena Holger Zaumsegel über die Krise des Fußball-Regionalligisten und die Zukunft von Cheftrainer René Klingbeil

Der Jahresendspurt hat den FC Carl Zeiss Jena in die Krise gestürzt.

haben die von der Ungeschlagen-Serie zuvor noch kaschierten Probleme des Fußball-Regionalligisten schonungslos offengelegt. Eine unschöne vorzeitige Bescherung, die dem FCC und seinen Fans die Weihnachtsfeiertage trübt. Den Jenaern, die auch die Chance verpassten, am FC Rot-Weiß Erfurt vorbeizuziehen, droht die schlechteste Saison der Nach-Wende-Zeit.

Dabei begann alles so hoffnungsvoll. Die beste Rückrunden-Mannschaft der vorherigen Spielzeit wurde in großen Teilen zusammengehalten, sollte über den Sommer in der Breite verstärkt und weiterentwickelt werden. Das gelang nicht. Das Team stagniert in seinen Leistungen, gut veranlagte Offensivspieler sind gar nur ein Schatten ihrer selbst. Der langfristige Ausfall von Leistungsträgern wie Petermann oder Hoppe konnte nie kompensiert werden.

Sportreporter Holger Zaumsegel Foto: Tino Zippel

Auch der gern und oft thematisierte Einbau von eigenen Talenten stockt. Einerseits fehlt aus finanziellen Gründen die zweite Mannschaft, um Spielpraxis im Männerbereich zu sammeln. Andererseits fehlt Trainer René Klingbeil in Spielern wie Justin Smyla oder Josien Nathaniel (beide 19) offensichtlich das Vertrauen.

Für den FCC-Chefcoach wird es trotz aller Bekundungen, auf Kontinuität zu setzen, jetzt eng. Auch der hoch angesehene 42-Jährige muss sich an Ergebnissen messen lassen. Eine knallharte Analyse in der Winterpause mit Sportdirektor Stefan Böger, was alles schieflief, ist unabdingbar. Unbequeme Entscheidungen, wer dieser Mannschaft auch im neuen Jahr hilft und wer nicht, müssen getroffen werden. Ein „Weiter so“ darf es nicht geben.

