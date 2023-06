Kurz vorm Trainingsauftakt: Ein- und Aussteiger beim FC Carl Zeiss Jena

Jena. Das FCC-Update: Was Fans des Regionalligisten vor dem Trainingsauftakt am Montag wissen müssen.

Am Montag werden die Spieler zurück im Paradies erwartet: Zum Ende der trainingsfreien Zeit beim FC Carl Zeiss Jena fassen wir das aktuelle Geschehen beim Regionalligisten zusammen.

Trainingsauftakt: Am Montag um 14.30 Uhr bittet Trainer René Klingbeil die Spieler des FC Carl Zeiss Jena zum ersten Mal zum Training. Bereits am Vormittag kommt das Team zum Einkleiden zusammen.

Talent unterschreibt ersten Vertrag für Männermannschaft

Vertragsunterschrift: Justin Smyla hat am Freitag seinen ersten Vertrag für den Männerbereich unterschrieben. Der 19-jährige Verteidiger war mit der U19 des FC Carl Zeiss in die A-Junioren-Bundesliga aufgestiegen und erhielt nun einen Ein-Jahres-Vertrag.

Tickets: Der FC Carl Zeiss arbeitet noch an den Details für den Kartenvorverkauf fürs DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC und will diese in der kommenden Woche vorstellen. Bevor der Regionalligist den Kartenvorverkauf startet, muss sich die Stadionbetreibergesellschaft zur Standortfrage des Gästeblocks platzieren: Stehen dafür die 1661 Plätze auf der Südtribüne schon bereit, könnte die komplette Westtribüne durch Zeiss-Fans genutzt werden. Die Partie findet zwischen dem 11. und 14. August statt.

Offiziell beim neuen Arbeitgeber vorgestellt

Wechsel: Am Freitag machte der SSV Jahn Regensburg den Wechsel des Jenaer Ex-Trainers Andreas Patz (39) offiziell. Er wird Co-Trainer von Joe Enochs in der dritten Liga. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025. „Mit Andreas Patz verstärkt uns ein Trainer, der über eine weitreichende Expertise verfügt und bereits bei unterschiedlichen Stationen auf professioneller Ebene gearbeitet hat”, sagte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer der Regensburger. Schon am Wochenende steigt Patz in Regensburg ein.

Andreas Patz arbeitet nun als Co-Trainer für den SSV Jahn Regensburg. Foto: Tino Zippel

Abbau: Das VIP-Zelt hinter der Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld ist abgebaut. Läuft alles wie geplant, will die Stadionbetreibergesellschaft die Sponsoren und Ehrengäste ab der neuen Saison in den neuen Räumen in der Osttribüne bewirten.

