Lieber Jäger als Gejagter: Was Bastian Strietzel vom FC Carl Zeiss Jena vorm Spiel in Cottbus sagt (mit Video)

Jena. Bastian Strietzel ist Chef der besten Regionalliga-Abwehr Deutschlands. Bleibt der Kapitän beim FCC?

Kapitän Bastian Strietzel ist die Konstante im Team des FC Carl Zeiss Jena. Vorm Spiel am Mittwochabend gegen den FC Energie Cottbus (Anstoß 19 Uhr) haben wir mit ihm gesprochen.

Erfolgsrezept: Die stabile Defensive sieht Strietzel als Vorzug seines Teams. Bislang kassierte der FCC 15 Treffer – das beste Ergebnis der Liga. „Vom Torhüter bis zum Stürmer arbeiten defensiv alle sehr gut mit. Wir lassen den Ball sehr gut laufen und treten sehr dominant auf.“ Es zeige sich, dass es Zeit brauchte, neue Spieler zu integrieren.

Intensives Videostudium vorm Gastspiel in Cottbus

Vorbereitung: In der englischen Woche bleibt nur wenig Zeit für Training. Sehr dosiert werde belastet, sagt der Kapitän. Dennoch vermittle das Trainerteam viele Inhalte, zeige Szenen des FC Energie im Videostudium. „Wir versuchen Muster und Schwächen zu entdecken“, sagt Strietzel. Allerdings sei diese Art der Vorbereitung nichts besonderes, sondern finde vor jedem Punktspiel statt.

Prognose: Bislang hat der FC Carl Zeiss bei Spielen gegen die Spitzenteams FC Rot-Weiß Erfurt, FC Energie Cottbus und VSG Altglienicke weder gewonnen, noch verloren. Wird es wieder ein Unentschieden? „Wir haben einen sehr, sehr guten Lauf und ein gutes Selbstverständnis entwickelt, was wir können“, sagt Strietzel. „Wir haben dort gar keinen Druck, die Partie sehr erfolgreich zu gestalten.“

Bastian Strietzel vom FC Carl Zeiss Jena im Interview vorm Spiel beim FC Energie Cottbus

Meisterschaft: „Die Situation des Jägers macht mehr Spaß, als Gejagter zu sein“, sagt Strietzel. „Wenn wir das Ding in Cottbus ziehen, sind wir mega mit dabei.“

Verlängert Bastian Strietzel seinen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena?

Vertragsverlängerung: Es sei immer ein Vorteil, wenn ein Großteil der Spieler über lange Zeit bleibe. „Einen großen Teil der Mannschaft zu halten, wäre für nächste Saison ein Soll“, sagt Strietzel, dessen eigener Vertrag zum Saisonende ausläuft. „Wir sind in guten Gesprächen. Ich weiß, was ich für ein tolles Standing in Jena in der Truppe und auch außerhalb habe.“ Er sei nicht abgeneigt, beim FC Carl Zeiss zu bleiben. Aktuell will er das Thema aber ausblenden. „Der Saison­verlauf ist wichtiger, wir wollen als Truppe noch etwas erreichen und die Saison erfolgreich gestalten.“

