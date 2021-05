Mit sofortiger Wirkung: FC Carl Zeiss Jena schickt Spieler nach Hause

Jena. So reagiert der FC Carl Zeiss Jena auf die veränderten Pläne für den Thüringer Landespokal.

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich auf die neue Marschroute in Sachen Thüringenpokal eingestellt und seine Regionalliga-Mannschaft am Mittwoch bis zum Ende des Monats nach Hause geschickt. Die Spieler werden erst wieder am 1. Juni trainieren.

„Nach der Ankündigung des Thüringer Fußball-Verbandes, dass Thüringen diesmal doch nicht am Finaltag der Amateure teilnimmt, mussten wir die Abläufe anpassen“, sagt FC-Geschäftsführer Chris Förster. Ursprünglich sollte am 29. Mai das Pokalfinale gegen den ZFC Meuselwitz stattfinden. Nach der Klage des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC An der Fahner Höhe vor dem Sportgericht musste der Fußballverband diese Entscheidung korrigieren, was den Jenaern sauer aufstößt. Sie hatten extra die Kurzarbeit zurückgefahren, um die Mannschaft auf das Endspiel vorzubereiten. Nun soll es aber einen komplett neuen Modus geben.

Testspiel gegen Berliner AK findet nicht statt

„Die Signale deuten darauf hin, dass womöglich Ende Juni gespielt wird“, sagt Förster. Deshalb sei die reguläre Planung für die Regionalliga-Spieler nicht mehr umsetzbar, die ursprünglich Anfang Juni in Urlaub gehen sollten. Nach den neuen Plänen der Jenaer trainiert die Mannschaft ab sofort nicht mehr. Auch das für Sonnabend geplante Testspiel gegen den Berliner AK findet nicht statt.

Das Training ab 1. Juni ist zugleich ein Teil der Saisonvorbereitung für den FC Carl Zeiss Jena. Problematisch ist allerdings, dass Zugänge im Landespokal noch nicht spielberechtigt sind. Zugleich müssen Spieler, deren Verträge in Jena auslaufen, noch hier mit in die Vorbereitung starten.

Thüringer Fußball-Verband berät mit den Vereinen

Der Spielausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes wird sich am Freitag, 14. Mai, ab 18 Uhr mit den Vereinen in einer Videokonferenz treffen und hier Varianten für den Thüringenpokal vorstellen. Die Vereine werden, so der TFV-Vizepräsident Bertram Schreiber, Gelegenheit bekommen, darüber nachzudenken und sich zu entscheiden.

