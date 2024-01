Fußball Nichts zu holen in Zwickau: FC Carl Zeiss Jena scheitert schon in der Vorrunde

Zwickau Nach dem Erfolg am Freitagabend musste der Regionalligist aus Jena am Sonnabend erneut antreten. So lief es beim Gerd-Schädlich-Pokal.

Nach dem Erfolg beim Turnier in Halle hat der FC Carl Zeiss Jena am Sonnabend am Hallenturnier in Zwickau teilgenommen. Allerdings kam der Regionalligist nicht über die Vorrunde hinaus und verpasste das Halbfinale um den Gerd-Schädlich-Pokal.

Die Jenaer verloren das erste Gruppenspiel gegen den Oberligisten VFC Plauen mit 3:4. Jena ging auf dem Kunstrasen zwar durch Jan Dahlke in Führung, geriet danach aber in Rückstand. Kurz vor Abpfiff erzielte Lukas Lämmel per Strafstoß den Anschlusstreffer zum 3:4. Zu mehr reichte es nicht in den letzten Sekunden.

Torhüter trägt sich in die Torschützenliste ein

Gegen den Regionalligisten Chemnitzer FC brauchten die Jenaer im zweiten Gruppenspiel einen Sieg, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Aber die Mannschaft lag zur Halbzeit, gespielt wurden in der Zwickauer Stadthalle zweimal zehn Minuten, mit 0:2 hinten. In der zweiten Halbzeit gelang Joshua Endres der Anschluss. Torhüter Maximus Babke erzielte den Ausgleich. Trotz einer Druckphase mit einem Pfostenschuss von Pasqual Verkamp folgte kein weiteres Tor.

Im Kader der Jenaer standen die beiden Torhüter Alexios Dedidis und Maximus Babke. Aus dem Regionalliga-Team hatte Cheftrainer Henning Bürger Joshua Endres, Jan Dahlke, Justin Schau, Bastian Strietzel, Pasqual Verkamp, Josien Nathaniel, Lukas Lämmel und Nils Butzen nominiert. Die A-Junioren Jannes Werner und Fritz Schröder durften ebenfalls mit auflaufen.

Freitagabend kehrten die Jenaer mit Turniersieg nach Hause

Am Freitagabend war es für die Jenaer besser gelaufen. Sie hatten in anderer Besetzung das Turnier in Halle gewonnen. Der FCC gewann alle Spiele der Vorrunde, marschierte souverän durchs Viertelfinale und Halbfinale. Im Endspiel trafen Fritz Schröder (2) und Jonathan Muiomo zum 3:0-Erfolg gegen den VfL Halle 96.

Mit den beiden Turnieren ist die Hallensaison für den FC Carl Zeiss schon wieder beendet. Am kommenden Sonnabend plant der Regionalligist Testspiele gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt, die aber wegen des parallelen Karl-Schnieke-Turniers ohne Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena:

Was sich die Vereinsführung vom neuen Co-Trainer verspricht

Präsident Ralph Grillitsch stellt sich Fragen zum dreifachen Trainerrauswurf

Was Henning Bürger nach dem Antritt als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena plant

Kommentar: Vereinsführung und Sportdirektor pokern hoch

Dreifacher Trainerrauswurf beim FC Carl Zeiss Jena: Was ist wirklich hinter den Kulissen gelaufen?

FC Carl Zeiss Jena hebt Karl-Schnieke-Turnier in neue Dimension

Winterfahrplan des FC Carl Zeiss Jena: Besondere Doppelveranstaltung geplant