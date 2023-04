VfB Pößneck bittet Carl Zeiss Jena zur Revanche

Jenas Trainer René Klingbeil (links) und VfB-Coach-Jürgen Raab waren sich recht schnell über ein Rückspiel in Pößneck einig.

Pößneck. Am 2. Mai fordern die von Jürgen Raab trainierten Landesklasse-Fußballer den Regionalligisten erneut heraus. Was sich zum 0:11 aus dem Hinspiel ändern soll.

Auf dieses Rückspiel freut sich Fußballtrainer Jürgen Raab besonders: Am 2. Mai treffen bereits zum zweiten Mal in 2023 die Landesklasse-Mannschaft des VfB 09 Pößneck und Regionalligist FC Carl Zeiss Jena zum freundschaftlichen Vergleich aufeinander.

Anstoß ist um 18.30 Uhr auf dem Pößnecker Sportpark Warte. Das erste Duell der beiden Traditionsvereine fand Anfang Januar noch auf dem Kunstrasenplatz Griebse statt.

Hinspiel mit 11:0 an den FCC

Damals unterlag der Außenseiter vor zirka 700 Zuschauern mit 0:11, was VfB-Trainer Jürgen Raab, der bereits mehrfach für beide Vereine wirkte, noch heute ärgert: „Unser Ziel war, nicht zweistellig zu verlieren. So wollen wir es auch diesmal angehen, aber dennoch mutig nach vorn spielen und vielleicht offensiv ein paar Akzente setzen“, so Raab, der sich nach der gelungenen Erstauflage relativ schnell mit Jenas Chefcoach René Klingbeil über eine Wiederholung einig war.

Austragungsort Warte

„Für unsere Spieler sind solche Tests ein Zubrot, für Jena ist es etwas anderes als die üblichen Trainingseinheiten. Wir mussten nur einen passenden Termin im Regionalliga-Kalender finden“, so Jürgen Raab weiter. Der Platz im Sportpark Warte sei in einem richtig guten Zustand. Noch fand dieses Jahr kein Punktspiel dort statt.

Premiere ist am Samstag, wenn in der Landesklasse Pößneck gegen Bad Lobenstein spielt. Nur drei Tage später steigt das Rückspiel zwischen VfB und FCC.