Sie sah große Zeiten des FC Carl Zeiss Jena: Anzeigetafel im Stadion abgerissen

Abriss der Anzeigetafel in der Südkurve am 8. März 2022.

Jena. Das Ernst-Abbe-Sportfeld Jena hat nun ein Wahrzeichen weniger. „Sie war sehr zornig“, sagen die Bauexperten.

Ein Baggerfahrer der Firma Bittner hat am Dienstag die Anzeigetafel im Ernst-Abbe-Sportfeld abgerissen. Diese war 1978 errichtet worden und musste dem Tribünenneubau weichen.

Die Mitarbeiter sicherten das Uhrwerk und die Zeiger der Stadionuhr. Die seit 2006 in dem Bauwerk installierte Videotafel ist technisch so veraltet, dass sie verschrottet wird.

Anzeigetafel widerspenstiger als erwartet

Der Abriss des oberen Aufbaus dauerte nur eine Stunde. Zunächst zerschnitt der Bagger mit einer Abbruchschere die Stahlkonstruktion an der Vorderseite, um dann die Tafel von der Rückseite umzuschieben. Allerdings hielt der Aufbau länger stand als von den Abrissexperten prognostiziert. „Sie war sehr zornig“, sagte Pascal Hoffmann.

In den kommenden Tagen trägt das Abbruchteam noch den Wall der Kurve ab. Bereits Mitte April soll die Bohrpfahlgründung beginnen. Der Zeitplan für die Südtribüne ist ambitioniert, wie Stadionchef Andreas Kuhn unserer Zeitung verraten hat.

Kleine Anzeigetafel informiert über Spielstand

In der neuen Fußballarena sollen gleich zwei Videotafeln mit je 36 Quadratmetern Fläche leuchten, die in den Ecken zwischen der Nord- und Osttribüne sowie zwischen der Süd- und West­tribüne hängen. Doch diese Bauwerke stehen noch nicht. Deshalb hat die EAS Betriebsgesellschaft vorübergehend eine kleine Anzeigetafel vor dem Spielertunnel der künftigen Haupttribüne installiert. Deren Schriftbild ist als Reminiszenz an die einstige Anzeigetafel gestaltet.

Jene Tafel bestand aus 7280 Lämpchen, die nur eine sehr begrenzte Gestaltungsmöglichkeit boten. Die Bediener haben per Lochstreifen die Texttafeln programmiert, dann in den Videoton-Computer EC 7168 eingelesen und so die Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld informiert. Unser Hintergrundbeitrag zur Geschichte der Anzeigetafel ist hier zu finden.

