Slamar-Rückkehr zum FC Carl Zeiss Jena perfekt

in der vergangenen Saison noch Konkurrenten, jetzt Mitspieler: Dennis Slamar (links), zuletzt bei der SG Sonnenhof Großaspach, gehört nun wie Dominik Bock (rechts) zum Kader des FC Carl Zeiss Jena.

Die Rückkehr ist perfekt. Einen Tag vor dem Duell gegen Lok Leipzig am Samstag ist sich der FC Carl Zeiss mit Dennis Slamar (25) einig geworden. Der Berliner schloss sich nach einem Spieljahr bei der ebenfalls aus der dritten Liga abgestiegenen SG Sonnenhof Großaspach wieder dem Team von der Saale an. Der Innenverteidiger unterschrieb am Freitag einen Vertrag bis Sommer 2021 mit der Option auf ein weiteres Jahr.