Spezialist für schöne Tore beim FC Carl Zeiss Jena: Legt Lukas Lämmel weiter nach?

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena tritt beim Berliner AK an und formiert sich hinter einer neuen Zielstellung seines Trainerteams.

Für Lukas Lämmel vom FC Carl Zeiss Jena läuft die Saison sehr gut. Fünf Tore hat der Mittelfeldspieler bereits erzielt. Am Freitagabend gegen seinen Ex-Verein Berliner AK hat er die nächste Chance.

Der Zug zur Meisterschaft ist für die Jenaer nach der Niederlage beim FC Energie Cottbus und dem Unentschieden gegen den ZFC Meuselwitz abgefahren. „Das tut noch weh“, sagt Lämmel. „Die Motivation ist nun, dass wir uns weiterentwickeln wollen.“ Zudem stehe die Aufgabe, die Spannung bis zum Pokalfinale Anfang Juni zu halten. „Dafür müssen wir Woche für Woche Gas geben. „Wir wollen natürlich drei Punkte beim BAK mitnehmen.“

Lukas Lämmel vom FCC spricht über seinen Ex-Verein Berliner AK

„Dann muss ich es halt von außerhalb probieren“

Besonders motiviert sei er beim Gastspiel gegen den Ex-Verein nicht, sagt Lämmel. Er wolle wie in jedem Spiel eine gute Leistung bringen. Zuletzt hat er sich zum Spezialisten für Fernschüsse gemausert. Fast alle Tore erzielte er mit Schüssen außerhalb des Sechzehners. „Als Sechser komme ich ja nicht so oft in den Strafraum. Dann muss ich es halt von außerhalb probieren“, sagt der 25-Jährige, der die Nachwuchsabteilung von Union Berlin durchlaufen hat.

Für den Berliner AK spielte er von 2020 bis 2022. Es sei ein sehr familiärer Club mit sehr, sehr guter Jugendarbeit. „Sie setzen sich sehr sozial ein in Berlin“, lobt er die Familie um Präsident Ali Han. Lämmel hat eine Theorie, warum die Regionalliga-Mannschaft des BAK nach einem furiosen Saisonstart meist einbricht. Als spielerisch starkes Team kombiniere es sich im Sommer auf guten Plätzen bestens. „Im Winter auf schlechten Plätzen ist mehr Zweikampfhärte gefragt. Da werden die Fehler mehr bestraft.“

Trainer schließt Rotation nicht aus

Trainer René Klingbeil schließt nicht aus, je nach Trainingseindrücken auch neue Spieler in die Startelf gegen den Berliner AK zu rotieren. Für Verteidiger Burim Halili reicht es noch nicht für eine Rückkehr aufs Feld. Auch ein Einsatz von Außenstürmer Maximilian Krauß ist fraglich.

Als neues Ziel hat das Trainerteam gesetzt, beste Rückrundenmannschaft zu werden – noch führt der FC Rot-Weiß Erfurt mit einem Punkt Vorsprung vor den Jenaern in dieser Wertung.

Im Notfall wieder Besprechung im Bus

Der FCC bricht am Freitagvormittag nach Berlin auf. „In der Hinrunde sind wir kurz vor knapp beim BFC angekommen und haben die Besprechung im Bus gemacht“, sagt Lämmel. „Die Rushhour in Berlin ist nicht berechenbar.“ Pünktlich um 18.50 Uhr soll die Übertragung der Partie aus dem Poststadion auf unserem Internetportal starten – der Anstoß ist um 19 Uhr geplant.

