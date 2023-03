Spielabsage in Regionalliga: FC Energie Cottbus gegen FC Carl Zeiss Jena fällt aus

Jena. Warum die Partie zwischen dem FC Energie und dem FCC am Sonntag nicht stattfinden kann.

Noch am Donnerstag war der FC Energie Cottbus optimistisch für das Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Doch am Freitag nach einer Platzbegehung im Stadion der Freundschaft steht fest: Die Partie in der Regionalliga Nordost muss am Sonntag, 12. März, ausfallen. Zu große Wassermengen haben sich auf dem Platz gesammelt, so dass eine Austragung in zwei Tagen unrealistisch erscheint. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Wir haben uns heute Morgen getroffen, den Platz angeschaut und waren schockiert wie viel Wasser im und auf dem Rasen steht. Bei jedem Schritt kommt einem das Wasser förmlich entgegen“, sagte FCE-Präsident Sebastian Lemke. „Wir haben dann kurzfristig unsere Rasenverantwortlichen hinzugezogen, die uns klar gesagt haben, dass wir so nicht spielen können. Der Rasen ist nicht mehr in der Lage, das viele Schmelzwasser und den weiter anhaltenden Regen aufzunehmen, so dass wir gezwungen, sind das Spiel abzusagen.“

Dabei hatte sich der FC Energie Cottbus auf ein Fußballfest eingestellt. Ziel des Tabellenführers war es, eine fünfstellige Zuschauerzahl zu erreichen. Auch mehrere Hundert Fans des FC Carl Zeiss Jena hatten eine Reise in die Lausitz geplant. Sie müssen diese auf einen anderen Termin verschieben.

Weitere Spielabsagen in der Regionalliga Nordost

Laut Nordostdeutschem Fußballverband können aufgrund des Wintereinbruchs auch die Spiele SV Lichtenberg 47 – SV Babelsberg 03, VSG Altglienicke – Berliner AK 07, BFC Dynamo – FC Viktoria 1889 Berlin, Greifswalder FC – Tennis Borussia Berlin und VfB Germania Halberstadt – Hertha BSC II nicht stattfinden (Stand 10 Uhr). Unter der Woche war schon das Nachholspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den FSV Luckenwalde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Steigerwaldstadion ausgefallen.

