Stadtduell zwischen SV Schott Jena und FC Carl Zeiss Jena: Was Trainer René Klingbeil plant

Jena. Am Sonnabend steigt das Testspiel zwischen den besten Jenaer Fußballmannschaften. Bei der Anreise gibt es für Fans etwas zu beachten.

Am Sonnabend um 15 Uhr treffen im Stadtduell der SV Schott Jena und der FC Carl Zeiss Jena aufeinander. Für den Regionalligisten ist es das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung.

„Im vorigen Jahr hat uns der SV Schott sehr gefordert“, sagt FCC-Trainer René Klingbeil. Damals stand unterm Strich ein mühsamer 1:0-Erfolg durch ein Tor von Elias Rosner. In dieser Woche hat der Trainer anstrengende Einheiten ins Programm eingebaut. Gegen Schott will er noch einmal jedem Spieler die Chance geben, sich zu zeigen. So sei geplant, nach 45 Minuten durchzuwechseln, kündigt der Trainer an, der so schon bei den Partien in Weimar und in Rothenstein vorgegangen war.

Erfolgreicher Auftakt in die Testspielserie

Die erste Partie gegen das Landesliga-Team des SC 1903 Weimar hatte der FC Carl Zeiss Jena mit 6:0 gewonnen. Gegen den Kreisoberligisten SV 08 Rothenstein wurde es noch deutlicher. Unterm Strich stand ein 17:0. Mit den beiden Ergebnissen war Klingbeil zufrieden. Seine Spieler hatten die Vorgabe erfüllt, woraufhin er ein Versprechen umgesetzt hat. Ob er gegen den SV Schott wiederum einen solchen Anreiz setzt, wollte er noch nicht sagen.

Das Freundschaftsspiel zwischen dem SV Schott und dem FCC findet im Sportzentrum Oberaue auf Platz 6 statt. Zuschauer sollten die Parkplätze am Sportforum nutzen und nicht versuchen, zu den Stellplätzen am Werferplatz zu fahren, weil die Baustelle an der Stadioneinfahrt weiter für Behinderungen sorgt.

