Treffsicherer Offensivspieler im Anflug auf den FC Carl Zeiss Jena

Jena. Der FCC verstärkt sich mit einem Spieler, der in der Regionalliga Bayern für Furore gesorgt hat.

Ein weiterer neuer Spieler für den FC Carl Zeiss Jena ist im Anflug. Joshua Endres (26) steht auf der Liste des Regionalligisten für das neue Spieljahr.

Die Bild-Zeitung berichtete am Sonntag, dass Endres einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreibt. Er spielte in der vergangenen Saison für den TSV Aubstadt und erzielte in der Regionalliga Bayern 17 Tore in 34 Punktspielen. Weitere acht Torvorbereitungen gehen auf sein Konto. Der Offensivspieler, der schon für RB Leipzig II und Rot-Weiß Essen spielte, ist vielseitig einsetzbar und war deshalb ein Wunschkandidat von Trainer René Klingbeil.

FC Carl Zeiss Jena weiter auf der Suche nach einem Mittelstürmer

Trotz dieser Personalie geht die Suche nach einem treffsicheren Mittelstürmer mit geringen Gehaltswünschen weiter. Klingbeil nannte als Zielprofil einen Kandidaten, der „den Ball gut festmacht, ein guter Zielwand-Spieler ist und Präsenz in Box hat“. Man wolle sich aber nicht stressen lassen, sondern die Entwicklungen auf dem Transfermarkt abwarten, sagte der Coach unserer Zeitung am Sonntag.

Selbst wenn es nicht gelingt, diesen Mittelstürmer zu finden, sind die Jenaer schon jetzt deutlich besser in der Offensive aufgestellt als in der vorigen Saison. Dem Abgang von Vasileios Dedidis (BFC Dynamo) steht die Verpflichtung von Elias Löder (Hallescher FC) gegenüber. Zudem haben sich die Jenaer die Dienste von Joel Richter vom Berliner AK gesichert, der auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist.

