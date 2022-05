Vom FC Carl Zeiss Jena zum SC Freiburg: Prokopenko gibt neuen Arbeitgeber bekannt

Jena. Dass Alexander Prokopenko Jena verlässt, stand schon länger fest. Das schreibt er nun zum Abschied über den FC Carl Zeiss Jena.

Alexander Prokopenko hat das Geheimnis gelüftet, welchem Verein er sich in der neuen Spielzeit anschließt. Der 20-Jährige hatte dem FC Carl Zeiss Jena bereits im April mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Am Dienstag vermeldete er bei Instagram, dass er sich dem SC Freiburg anschließt. Dort soll er in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz kommen.

„Nach fünf Jahren in Jena fällt es mir alles andere als leicht, dennoch ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Es waren lehrreiche, spannende Jahre mit Höhen und Tiefen, für die ich sehr dankbar bin“, schrieb der Spieler. „Danke an die Spieler, Trainer und Verantwortlichen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Nicht zu vergessen die Fans, die uns immer den Rücken gestärkt haben. Für die Zukunft wünsche ich dem FCC alles Gute!“

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erste Schritte im Profifußball

Zugleich kündigte er an, nach Süddeutschland zu gehen und sich der Zweitvertretung des Europa-League-Starters anzuschließen: „Nun freue ich mich aber auf die neue Herausforderung bei der U23 vom SC Freiburg und darauf, meine ersten Schritte im Profifußball zu setzen.“ Die zweite Mannschaft des SC Freiburg war zur aktuellen Saison in die dritte Liga aufgestiegen und hatte mit dem elften Platz souverän den Klassenerhalt geschafft.

Der in Bad Hersfeld geborene Prokopenko spielte in der Jugend für Eintracht Frankfurt und Viktoria Fulda, von wo er im Jahr 2017 zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena wechselte. Im August 2020 rückte er in den Kader der Regionalligamannschaft auf, für die er insgesamt 40 Punktspiele, zwei DFB-Pokal-Spiele und acht Landespokal-Partien absolviert hat. In den 26 Punktspielen dieser Saison gelangen dem dribbelstarken Spieler zwei Tore.

FC Carl Zeiss Jena hält Kern der Defensive

FC Carl Zeiss Jena muss die Eintrittspreise in der neuen Saison erhöhen und Dauerkarten-Käufer umsetzen

Warum der FCC dem Hamburger SV die Daumen in der Relegation drückt