Wahl zum Spieler der Saison des FC Carl Zeiss Jena: Überraschungskandidat liegt vorn

Jena. Die Wahl zum Spieler der Saison führt derzeit ein Fußballer an, den kaum einer auf der Rechnung hatte. Doch noch ist die Abstimmung nicht beendet.

Die Abstimmung um den Spieler der Saison 2021/22 beim FC Carl Zeiss Jena geht auf die Zielgerade. Auch die Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben die Möglichkeit, mit über den Gewinner abzustimmen. Derzeit führt ein Fußballer in der OTZ-Wertung, der in den anderen Säulen der Abstimmung kaum Stimmen bekommen hatte.

Es handelt sich um Dennis Slamar. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger hat nach Ende der vergangenen Saison kein Vertragsangebot in Jena erhalten und ist zum Aufstiegskandidaten FC Energie Cottbus gewechselt. Slamar absolvierte mit 140 Partien so viele für Jena wie für keinen anderen Verein bislang. Er kommt in gut 11.000 Spielminuten auf sechs erzielte Tore. In der abgelaufenen Saison stehen 24 Einsätze in Punktspielen in seiner Statistik.

Diese beiden Spieler liegen derzeit auf Platz zwei und drei

Entschieden ist in der Abstimmung aber noch nichts. Auf den Plätzen folgen mit Maximilian Krauß und Fabian Eisele zwei Stürmer, die in der vergangenen Saison durch viel Einsatz und eine besonders hohe Trefferzahl auf sich aufmerksam gemacht haben. Es gibt aber auch noch Spieler, die bislang noch nicht eine einzige Stimme auf sich vereint haben.

Wer sich noch an der Abstimmung beteiligen möchte, hat nun die Chance dazu, indem er im Modul in diesem Beitrag seinen Favoriten auswählt. Am Montagvormittag, 25. Juli, schließt die Abstimmung. Die Aktion läuft gemeinsam mit dem Supporters Club des FC Carl Zeiss Jena. Zur Wahl stehen alle Fußballer mit mindestens zehn Saisoneinsätzen in der Regionalliga. Ins Ergebnis fließen zu jeweils einem Drittel die Abstimmung der Leserinnen und Leser, aus dem Stadion und Internetboard des Supporters Clubs sowie der Supporters-Mitglieder und der FCC-Gremien ein. Titelverteidiger sind die Fans aus der Südkurve, die 2020 den Preis für ihr Engagement für die Jenaer Tafel während der Corona-Pandemie bekamen.

