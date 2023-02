Warum beim FC Carl Zeiss Jena die Gewinner der Vorbereitung gefehlt haben

Jena. Takero Itoi und Oleksii Ohurtsov waren beim Sieg gegen den Greifswalder FC nicht im Kader – wir haben nachgehakt.

Der Blick auf den Kader beim Spiel des FC Carl Zeiss Jena beim Greifswalder FC hat überrascht: Mit Takero Itoi und Oleksii Ohurtsov fehlten gleich zwei Spieler, die Trainer René Klingbeil als Gewinner der Vorbereitung bezeichnet hatte. Wir haben beim Chefcoach zu den Gründen nachgehakt.

„Die Entscheidung hatte keine Leistungsgründe, sondern gesundheitliche“, sagt Klingbeil. Mittelfeldspieler Ohurtsov habe sich eine leichte Blessur am Knie zugezogen und sei deshalb nicht einsatzfähig gewesen. Er soll bereits in dieser Woche wieder ins Training eingreifen. Dagegen waren bei Offensivspieler Itoi am Montag weitere Untersuchungen notwendig, um zu klären, wie schlimm die Verletzung am Sprunggelenk ist.

Verhängnisvoller Zweikampf im Training

Ersatztorhüter Alexios Dedidis fehlte ebenfalls beim Spiel in Greifswald – stattdessen saß Keeper Maximus Babke auf der Bank. „Er hat sich bei einem Zweikampf im Training an der Hüfte verletzt“, sagt Klingbeil. Für Montag war eine Untersuchung im Magnetresonanztomographen angesetzt.

Maximus Babke saß als Ersatztorhüter auf der Bank. Foto: Tino Zippel

Angesichts der drei Ausfälle beim Training ist der Coach froh, dass alle Spieler die Partie in Greifswald gut überstanden haben. „Es gab auf dem tiefen Geläuf allenfalls leichte Blessuren“, sagt der Trainer, der stolz ist, dass seine Mannschaft den Aufsteiger besiegt hat. „Die haben Qualität in ihren Reihen.“

Live-Übertragung von Heimspiel gegen den BFC Dynamo

In dieser Woche plant Klingbeil am Mittwoch und Donnerstag jeweils zwei Einheiten, Freitag und Samstag jeweils eine. Am Sonntag empfangen die Jenaer um 13 Uhr den BFC Dynamo zum Heimspiel. Die Begegnung wird auf unserer Internetseite live übertragen – hier geht es zum Stream.

