Warum beim FC Carl Zeiss Jena gleich zum Auftakt die Mannschaftskasse klimpert

Jena. Der Trainingsstart beim Regionalligisten auf die neue Saison findet mit vollständigem Kader statt, doch Trainer René Klingbeil hofft noch.

An Marcel Hoppe und seinen Mitspielern tropft das Regenwasser herab, als sie den Trainingsplatz verlassen. Beim ersten Trainingsspiel des FC Carl Zeiss Jena ging am Montag ein Wolkenbruch über dem Paradies nieder.

„War erfrischend“, sagt der Außenverteidiger, der sich freut, endlich wieder „unserer Arbeit und unserem Hobby Fußball nachzugehen“. So sieht es auch Trainer René Klingbeil, der fünf Wochen Vorbereitung für die Regionalliga ansetzt: „Die Aufgabe der Spieler ist durchzukommen, gut zu schlafen, gut zu essen und sich zu konzentrieren.“ Super sei ein Start mit 21 Feldspielern und drei Torhütern. „Ich erinnere mich an Zeiten, da mussten wir mit fünf, sechs A-Junioren ins Trainingslager fahren, damit der Kader einigermaßen voll wird.“

Ein Ex-Jenaer steht an der Außenlinie und schaut zu

In der Kabine sei jeder Platz belegt, sagt der Trainer, spekuliert aber immer noch auf einen Transfer. „Mal schauen, wie wir durch die Vorbereitung kommen, ob alle einsatzbereit bleiben.“ Einen zentralen Stürmer sucht er mit der Statur wie Maximilian Wolfram, der als Zuschauer am Spielfeldrand steht. Aber keine Chance: Das Training bei seinem Verein, dem Drittligisten SC Verl, beginnt am Donnerstag. Dort zählt übrigens der Ex-Jenaer Mark Zimmermann zu den Trainerkandidaten.

Doch wie will Klingbeil alle Fußballer bei Laune halten? „Bei 21 Spielern wird immer der eine oder andere ein Wehwehchen haben. Wir sind nun flexibler und haben fast alle Positionen doppelt besetzt.“ Er hoffe darauf, dass alle Spieler Gas geben und sich gegenseitig pushen. Präsident Ralph Grillitsch, Aufsichtsratschef Andreas Krug und Geschäftsführer Patrick Widera haben die Mannschaft besucht. Der Vereinschef versprach Rückendeckung und Geduld, wenn es einmal nicht laufen sollte.

Die Neuen in der ersten Mannschaft des FCC: Joshua Endres, Joel Richter, Chris Löder, Fynn Kleeschätzky, Benjamin Zank, Josien Nathaniel und Justin Smyla (von links) Foto: Tino Zippel

„Dafür ist ja Geld da, um solche Nachlässigkeiten auszubügeln“

Zum Auftakt hat es gleich in der Mannschaftskasse geklimpert. Zwar hat keiner die erlaubte Höchstmarke von 900 Gramm mehr auf der Waage gerissen, dafür nahm es ein Spieler nicht so genau mit der Übermittlung seiner Laufdaten vom Hausaufgabenplan. „Dafür ist ja Geld da, um solche Nachlässigkeiten auszubügeln“, sagt Klingbeil und lacht.

Neue Rasenheizung besteht ihren Härtetest im Paradies