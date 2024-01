Wie der FC Carl Zeiss Jena das Karl-Schnieke-Turnier in eine neue Dimension führt

Jena Das Traditionsturnier findet erstmals an einem neuen Ort statt. Die Veranstaltung hat auch Folgen für die Testspiele der Regionalliga-Mannschaft.

Wann treten in Jena schon einmal Dynamo Dresden, Hertha BSC, der FC Augsburg und Austria Salzburg an nur einem Tag an? Am 13. Januar findet das Karl-Schnieke-Turnier statt – und in seiner 34. Auflage stellt es der FC Carl Zeiss Jena als Organisator auf neue Beine.

Das Nachwuchsturnier der C2-Junioren wird erstmals in der Sparkassen-Arena ausgetragen, in der normalerweise die Basketballspiele des Medipolis SC Jena stattfinden. „Die Rahmenbedingungen sind dort deutlich besser als in der Sporthalle Lobeda und auch für die Zuschauer attraktiver“, sagt Hans-Jürgen Backhaus, Präsidiumsmitglied beim FC Carl Zeiss. Unterstützung bekommt der Club von der aktiven Fanszene, die dem Turnier einen neuen Stellenwert verleihen möchte.

Partnerschaft mit der Arena macht Turnier an neuem Ort möglich

„Die Partnerschaft mit dem Betreiber der Arena besteht schon seit längerem“, sagt Toni Schley als Vertreter der Südkurve. Die aktive Fanszene hat dort beispielsweise schon Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder gepackt. Der Betreiber schafft die Voraussetzungen für ein Fußballturnier, das auf einem Handballboden von 40 mal 20 Meter Größe und mit umlaufenden Banden ausgetragen wird. Ums Feld herum sind wie beim Basketball die Tribünen positioniert.

Ursprünglich sollte das Turnier schon früher seine Premiere am neuen Ort feiern. Doch die Corona-Pandemie ließ eine solche Veranstaltung nicht zu, so dass die Organisatoren für dieses Jahr den Neuanlauf planen. Am Tag vor dem Karl-Schnieke-Turnier, am Freitag, 12. Januar, ab 15.15 Uhr, findet ein Qualifikationswettbewerb statt. „Das ist die Einladung des FCC an die Region, weil wir von der Grundausbildung in vielen Vereinen profitieren“, sagt Schley. Bei dem Turnier kämpfen regionale Teams um den Einzug ins hochklassig besetzte Hauptturnier am nächsten Tag.

Gruppe A: SC Naumburg, SV Lobeda 77, FC Thüringen Jena, BSG Chemie Leipzig, FC Saalfeld

Gruppe B: SC 1903 Weimar, SV Jena-Zwätzen, SV Schott Jena, BW 90 Neustadt, FC Carl Zeiss Jena B-Team (außer Wertung)

Regionales Team kann sich noch fürs Karl-Schnieke-Turnier qualifizieren

Dem Turniergewinner ist ein Platz beim Karl-Schnieke-Turnier sicher. Dieses beginnt am Sonnabend, 13. Januar, um 9 Uhr mit dem Gruppenspiel des FC Carl Zeiss gegen den SV Austria Salzburg. Die Halbfinals starten ab 14.45 Uhr. Die Gastgeber setzen sich hohe Ziele. „Wir wollen das Turnier gewinnen“, sagt Markus Klug, Co-Trainer der C2-Junioren. Bei der vorigen Auflage des Turniers mussten sich die Jenaer erst im Finale Dynamo Dresden geschlagen geben.

Gruppe A: FC Erzgebirge Aue, FC Augsburg, SG Dynamo Dresden, Hertha BSC, Sieger Qualifikationsturnier

Gruppe B: 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg, SV Austria Salzburg, Chemnitzer FC, FC Carl Zeiss Jena

Die Organisatoren hoffen auf eine große Kulisse von 1000 Zuschauern in der Halle. „Knapp 500 Tickets sind schon im Vorverkauf abgesetzt“, sagt Schley. „Wir verstehen es als Vereinsfest und wollen für eine kurzweilige Veranstaltung sorgen.“ Im Rahmenprogramm tritt die Gruppe Majestic Blue Cheerleading aus Jena auf. Der Karten-Vorverkauf findet im Fanshop Unterm Markt oder online statt.

Testspiele der Regionalliga-Mannschaft finden parallel statt

An diesem Tag soll der Fokus ganz auf dem Juniorenturnier liegen. Die parallel stattfindenden Testspiele des Regionalliga-Teams gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die jeweils nicht eingesetzten Spieler der ersten Mannschaft kommen zum Turnier in die Halle.

