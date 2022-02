Zu wenig Spieler einsatzbereit: Partie des FC Carl Zeiss Jena bei Tasmania Berlin verlegt

Jena. Nach den Absagen in der Corona-Welle stehen die neuen Termine für den FC Carl Zeiss Jena fest: Mehrere englische Wochen warten auf die Jenaer.

Aufgrund der Corona-Welle im Team muss auch das nächste Regionalliga-Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Tasmania Berlin verlegt werden. Die Partie war ursprünglich für Sonntag angesetzt. Im Mannschaftstraining am Donnerstag standen Cheftrainer Andreas Patz nur neun Feldspieler zur Verfügung. Zudem trainierte ein Nachwuchstorwart mit, der für Spiele aber derzeit gesperrt ist.

„Wir hatten leider keine andere Möglichkeit, als den Verband über die Quarantänesituation in Jena zu informieren und eine Verlegung des Spiels zu beantragen“, sagt Sport­direktor Tobias Werner. Am Dienstag hatte es den bislang letzten Spieler mit einem positiven Test erwischt. Zum Ende der Woche kehren zwar die ersten Spieler aus der Quarantäne zurück, doch sie sollen langsam wieder ans Training herangeführt werden.

Normales Mannschaftstraining zum Beginn der neuen Woche angepeilt

Er hoffe, dass zu Beginn der neuen Woche das Mannschaftstraining wieder komplett starten kann und die Spieler so fit sind, „dass sie die Vorbereitung auf das Spiel am Freitag nächster Woche gegen Babelsberg angehen können“, sagt der Sportdirektor. „Wir möchten zumindest elf top-fitte Spieler aufs Feld schicken.“

Werner lobt die Kommunikation mit dem Nordostdeutschen Fußballverband. Jener teilte zugleich den Nachholtermin für die Partie mit, die nun am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr ausgetragen werden soll. Das am vorigen Wochenende ausgefallene Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den ZFC Meuselwitz wird am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld ausgetragen. „Auf uns warten anstrengende Wochen. Da brauchen wir alle Spieler“, sagt Werner.

Der FC Carl Zeiss steht derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost und hat zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer BFC Dynamo. Dennoch wird der Klub pünktlich zum Beginn der kommenden Woche die Lizenzunterlagen für die dritte Liga einreichen – mit diesen Zahlen plant der FCC.

