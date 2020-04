Ex-Fußballstar Ronaldinho kommt nach der Haft in einem Hotel an.

Ronaldinho soll Kaution mit Geld aus Europa gezahlt haben

Asunción. Von einem Konto in Europa soll der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho das Geld genommen haben, das er für die Kaution zur Freilassung aus der Haft in Paraguay verwendete, berichteten brasilianische und argentinische Medien unter Berufung auf Richter Gustavo Amarilla.

"Die Herkunft des Geldes und die Form der Überweisung wurden vom Richter gebilligt", zitierte das Portal "UOL" Ronaldinhos Anwalt Sérgio Queiroz. "Wenn es irgendeine Rechtswidrigkeit gegeben hätte, wäre die Kaution nicht akzeptiert worden."

1,6 Millionen US-Dollar (1,47 Millionen Euro) zahlte der Ex-Profi des FC Barcelona laut Medienberichten, damit er und sein Bruder Roberto Assis das Gefängnis in der Hauptstadt Asunción am Dienstag in den Hausarrest verlassen konnten. Als vor zwei Jahren sein Pass eingezogen wurde, weil er eine Strafe von zwei Millionen Euro nicht bezahlt hatte, sollen sich nur noch ein paar Euro auf Ronaldinhos Konto in Brasilien befunden haben.

Mehr als 30 Tage hatten die Brüder wegen der Einreise mit gefälschten Pässen eingesessen. Im "Palmaroga Hotel" im Zentrum von Asunción mit mehr als 100 Zimmern können sie nun das weitere Verfahren verfolgen. Medienberichten zufolge sollen sie die einzigen Gäste sein. Sie können sich in dem Hotel auch frei bewegen, stehen jedoch unter Bewachung der Polizei und dürfen das Land nicht verlassen.

Die Frage wird sein, ob es Ronaldinhos Anwälten gelingen wird, die Version aufrechtzuerhalten, dass das einzige Vergehen die Verwendung eines gefälschten Passes ist - oder ob er und Roberto in die Machenschaften einer kriminellen Organisation verwickelt sind. "Es ist klar, dass es keine schlechten Absichten gab; die beiden wurden hinters Licht geführt", zitierte das Portal "GaúchaZH" aus Ronaldinhos Geburtsstadt Porto Alegre am Mittwoch Sérgio Queiroz. "Sie haben geglaubt, dass die Pässe echt sind." Der nächste Anhörungstermin stand, auch wegen der Covid-19-Pandemie, noch nicht fest.

Ronaldinho und sein Bruder waren kurz nach der Einreise in Paraguay Anfang März mit falschen Ausweisdokumenten erwischt und festgenommen worden, die ihnen nach eigenen Angaben von Geschäftspartnern geschenkt worden waren. In dem Nachbarland wollten sie an der Eröffnung eines Kasinos und Benefiz-Veranstaltungen teilnehmen sowie Werbung für die Biografie von Ronaldinho machen. Die Staatsanwaltschaft in dem südamerikanischen Land erhob Anklage gegen Ronaldinho und Roberto. Der Fall zog weitreichende Ermittlungen mit zahlreichen Festnahmen nach sich.